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Alibaba ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn mới Qwen3.8-Max

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Ngày 3/8, công ty công nghệ Alibaba của Trung Quốc đã công bố một mô hình ngôn ngữ lớn mới mang tên Qwen3.8-Max, đánh dấu bước nâng cấp lớn trong dòng sản phẩm Qwen với năng lực vượt trội về lập trình, giải quyết công việc thực tế và nghiên cứu.

Alibaba ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn mới Qwen3.8-Max

Ngày 3/8, công ty công nghệ Alibaba của Trung Quốc đã công bố một mô hình ngôn ngữ lớn mới mang tên Qwen3.8-Max, đánh dấu bước nâng cấp lớn trong dòng sản phẩm Qwen với năng lực vượt trội về lập trình, giải quyết công việc thực tế và nghiên cứu.

Alibaba ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn mới Qwen3.8-Max

Biểu tượng Alibaba tại văn phòng của tập đoàn ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Alibaba, Qwen3.8-Max có 2.400 tỷ tham số và hỗ trợ cửa sổ ngữ cảnh lên đến 1 triệu token. Mô hình này có năng lực vượt trội trong tự chủ lập trình và thực thi tác vụ dài hạn, vận hành độc lập qua nhiều giờ liền mà không cần sự can thiệp của con người.

Nền tảng chuyên đánh giá các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Arena cho rằng các mô hình dòng Qwen nằm trong số những mô hình ngôn ngữ lớn hàng đầu thế giới.

Các công ty công nghệ Trung Quốc gần đây đã đẩy mạnh phát triển các mô hình AI. Tháng trước, công ty khởi nghiệp Moonshot AI phát hành mô hình Kimi K3 với 2.800 tỷ tham số, trở thành mô hình AI mã nguồn mở có tham số lớn nhất thế giới, theo tuyên bố của công ty.

Giới chuyên gia nhận định ngày càng có nhiều mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở của Trung Quốc đang chuyển từ những đột phá cá nhân sang tiến bộ mang tính tập thể, góp phần mang đến những cách tiếp cận mới cho sự phát triển AI trên toàn cầu./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Trí tuệ nhân tạo AI #Trung Quốc #Alibaba #Công ty công nghệ #Năng lực #Giải quyết #Công việc #Lớn nhất thế giới #Hàng đầu thế giới #Sản phẩm

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