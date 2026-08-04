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Dự báo áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam

NM
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(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, chiều nay (4/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, chiều nay (4/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14h00 ngày 4/8/2026.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc - 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (trong 12 đến 24 giờ tới) như sau:

Dự báo áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam

Trong chiều và đêm 4/8, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-3m, biển động.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

NM

Từ khóa:

#Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia #khu vực Bắc biển Đông #Áp thấp nhiệt đới #Sức gió mạnh nhất

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