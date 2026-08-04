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Khẩn trương xác minh hiện tượng nước sông Ngang đổi màu, có mùi hôi tanh

Tiến Dũng
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(Baothanhhoa.vn) - UBND xã Thạch Quảng vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về hiện tượng nước sông Ngang đổi màu, xuất hiện mùi hôi tanh; đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh nguyên nhân để có biện pháp xử lý kịp thời.

Khẩn trương xác minh hiện tượng nước sông Ngang đổi màu, có mùi hôi tanh

UBND xã Thạch Quảng vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về hiện tượng nước sông Ngang đổi màu, xuất hiện mùi hôi tanh; đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh nguyên nhân để có biện pháp xử lý kịp thời.

Khẩn trương xác minh hiện tượng nước sông Ngang đổi màu, có mùi hôi tanh

Dòng nước tại suối Xủ, khu vực đồi Rổm, thôn Lâm Sơn chảy ra sông Ngang, thuộc xã Thạch Quảng vào ngày 3/8 vẫn còn màu nâu xám.

UBND xã Thạch Quảng tiếp nhận phản ánh của người dân về sự việc dòng nước suối Xủ, khu vực đồi Rổm, thôn Lâm Sơn chuyển màu nâu xám, có mùi hôi tanh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Thạch Quảng đã tổ chức kiểm tra thực địa với sự tham gia của các lực lượng chuyên môn, Công an xã, Trưởng thôn Lâm Sơn cùng đại diện một số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Đồng thời, địa phương đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị phối hợp kiểm tra, lấy mẫu, phân tích để xác định nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng.

Qua kiểm tra ban đầu, dòng chính sông Ngang tại khu vực thượng lưu có màu hơi nâu đục, mang đặc trưng của nước mưa và chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, tại khu vực suối Xủ xuất hiện dòng nước màu nâu xám, có mùi hôi tanh. Nguồn nước này chảy vào sông Ngang, khiến đoạn sông dài khoảng 5km chuyển màu nâu xám và xuất hiện mùi hôi.

Khẩn trương xác minh hiện tượng nước sông Ngang đổi màu, có mùi hôi tanh

Dòng suối chảy ra sông Ngang, thuộc xã Thạch Quảng.

Trước tình hình đó, các đơn vị chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra thực tế và lấy mẫu nước tại 3 địa điểm khác nhau.

Mẫu thứ nhất được lấy tại suối Xủ, khu vực đồi Rổm, thôn Lâm Sơn - nơi xuất hiện dòng nước màu nâu xám, có mùi hôi tanh chảy ra sông Ngang. Mẫu thứ hai lấy tại một điểm xả thải của trang trại chăn nuôi New Hope. Mẫu thứ 3 lấy tại một khe nước ngầm trong núi chảy ra sông Ngang.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị chức năng ở thời điểm lấy mẫu ngày 3/8, tại khu vực suối Xủ và mạch nước ngầm từ trong núi chảy ra nước vẫn còn màu xám.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục theo dõi và thực hiện phân tích chất lượng nước, xác định nguyên nhân, nguồn phát sinh và mức độ ảnh hưởng; đồng thời có giải pháp xử lý theo quy định.

Khẩn trương xác minh hiện tượng nước sông Ngang đổi màu, có mùi hôi tanh

Vị trí Sở Nông nghiệp và Môi trường lấy mẫu tại khe nước ngầm chảy ra sông Ngang, xã Thạch Quảng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết, tại suối Xủ, khu vực đồi Rổm, thôn Lâm Sơn xuất hiện dòng nước màu nâu xám, cách bán kính khoảng 3km đến 4km có 3 trang trại chăn nuôi đang hoạt động gồm: trang trại chăn nuôi New Hope, Dabaco và trang trại chăn nuôi AF.

Trong thời gian chờ kết quả kiểm tra, UBND xã Thạch Quảng phối hợp với các ngành chức năng để theo dõi diễn biến hiện trường, tăng cường nắm tình hình và kịp thời báo cáo khi có diễn biến mới.

Tiến Dũng

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #xã Thạch Quảng #Nông nghiệp #Giám đốc Công an tỉnh #sông #Môi trường #Kiểm tra #Nguyên nhân #khẩn trương #xác minh

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