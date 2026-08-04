Quyết liệt bảo vệ động vật hoang dã

Thời gian qua, thông qua công tác trinh sát và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ buôn bán, vận chuyển, săn bắt động vật hoang dã trái phép.

Công an xã Na Mèo thường xuyên phối hợp tuần tra kiểm soát bảo vệ động vật hoang dã.

Tại xã biên giới Na Mèo - nơi có những cánh rừng già với hệ sinh thái phong phú. Đây cũng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao về săn bắt, vận chuyển trái phép động vật rừng qua khu vực biên giới. Thiếu tá Phạm Văn Hợp, Trưởng Công an xã Na Mèo cho biết: “Địa bàn xã có diện tích rừng lớn, nhiều khu vực giáp ranh, các đối tượng thường lợi dụng đêm tối hoặc thời điểm vắng người để đặt bẫy, săn bắt động vật hoang dã. Vì vậy, lực lượng công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã và môi trường sống; các quy định của pháp luật về xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, nuôi nhốt các loại động vật hoang dã.

Ngoài ra, Công an xã cũng phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại rừng tự nhiên, chợ dân sinh, nhà hàng... trên địa bàn để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, vận động Nhân dân giao nộp súng săn, súng tự chế để vừa phòng ngừa tội phạm, vừa loại trừ công cụ dùng để săn bắn động vật hoang dã”.

Thanh Hóa là tỉnh có diện tích rừng tự nhiên lớn, với hơn 393.000ha, được ví như một “kho báu” về đa dạng sinh học của khu vực Bắc Trung bộ. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 1.800 loài động vật hoang dã sinh sống, trong đó nhiều loài quý hiếm, có giá trị cao về khoa học và bảo tồn. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, săn bắn trái phép, thời gian qua, Công an tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành, nhất là lực lượng kiểm lâm tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân về bảo vệ rừng, động vật hoang dã; không buôn bán, săn bắn, vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm, đồng thời tích cực phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm.

Lực lượng công an còn tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là địa bàn các xã có rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên... để kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi săn bắn, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã, các loại lâm sản khác. Ngoài ra, lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động tàng trữ, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã; tổ chức ký cam kết với các tổ chức, cá nhân đang hoạt động kinh doanh, buôn bán trong lĩnh vực lâm sản, động vật không kinh doanh, buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã và sản phẩm từ động vật hoang dã trái phép.

Chỉ tính trong 6 tháng năm 2026, Công an tỉnh cùng các lực lượng chức năng đã tiếp nhận gần 50 cá thể là động vật hoang dã, động vật nguy cấp quý hiếm do quần chúng Nhân dân trên địa bàn giao nộp, cùng hàng trăm vũ khí, vật liệu là dụng cụ săn bắt động vật hoang dã. Công an tỉnh cũng đã khởi tố 2 vụ với 5 bị can liên quan đến bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm; phát hiện, xử lý hành chính 29 vụ. Điển hình, ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Anh, sinh năm 1991 và Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1996, cùng trú tại xã Thạch Bình về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo Điều 244 Bộ luật Hình sự. Trước đó, ngày 12/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Đình Đạt, sinh năm 1974, ở xã Xuân Lập và Nguyễn Doãn Sơn, sinh năm 1995, ở xã Thiệu Trung để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, nấu cao hổ.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng tăng cường các giải pháp phòng ngừa về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi mua bán vận chuyển, tàng trữ trái phép các loài động vật hoang dã, quý hiếm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên từng địa bàn, tuyên truyền và phổ biến pháp luật và hướng dẫn Nhân dân chấp hành tốt pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh tố giác kịp thời các hành vi vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Bài và ảnh: Lê Quốc