Toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận (TG&DV) Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác TG&DV năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến điểm cầu 34 tỉnh, thành ủy và 3.280 điểm cầu các xã, phường, đặc khu trong cả nước. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban TG&DV Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương; Thường trực các tỉnh, thành ủy; lãnh đạo Ban TG&DV các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban TG&DV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của công tác TG&DV khi Ban TG&DV tiến hành hợp nhất ở các cấp và chính thức đi vào hoạt động. Sau hợp nhất, toàn ngành vừa tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa triển khai khối lượng công việc lớn, trong đó có những việc mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ. Song, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, toàn ngành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Toàn ngành đã thể hiện vai trò nòng cốt trong tham mưu, định hướng, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách lớn, đột phá của Đảng, Nhà nước. Công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục tư tưởng, truyền thống cách mạng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Trong năm, Ban TG&DV đã tham mưu và trực tiếp tổ chức thành công nhiều hội nghị, sự kiện lớn, tạo dấu ấn và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Các sự kiện từ lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đến các hội thảo khoa học, triển lãm và các chương trình chính luận nghệ thuật quy mô toàn quốc được tổ chức thành công, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo các tầng lớp Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại có bước chuyển về tư duy, phương pháp và hiệu quả xã hội, khẳng định vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai quyết liệt, chủ động, hiệu quả, tạo nên “lá chắn tư tưởng” vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. Công tác nắm bắt tình hình Nhân dân và dư luận xã hội có nhiều đổi mới, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp.

Công tác văn hóa, văn nghệ, khoa giáo đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy dân chủ cơ sở, dân chủ XHCN được đẩy mạnh, khẳng định vai trò trọng yếu trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Công tác tổ chức, bộ máy có bước chuyển quan trọng. Việc hợp nhất tổ chức, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu cán bộ đã tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và phương thức lãnh đạo trong toàn hệ thống, đồng thời nâng cao chất lượng, bản lĩnh, năng lực, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ TG&DV.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Năm 2026, ngành TG&DV xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đặt công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các quyết sách chiến lược của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước.

Chủ động nắm bắt nhanh, kịp thời, kiên quyết phản bác các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch. Nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp được giao năm 2026.

Hoàn thiện tổ chức bộ máy, kiện toàn biên chế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ hơn những kết nổi bật đạt được của công tác TG&DV năm 2025; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo hệ sinh thái số trong công TG&DV của Đảng. Theo đó, tổng thể hệ sinh thái số của ngành đang được triển khai thực hiện với tinh thần vừa làm, vừa tiếp thu, vừa hoàn thiện, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, an toàn và dễ sử dụng. Dự kiến đến hết quý II năm 2026 sẽ hoàn chỉnh kết nối, khai thác tổng thể toàn bộ các kho cơ sở dữ liệu phục vụ công tác TG&DV.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật ngành TG&DV đạt được trong năm 2025.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hiện nay, cả nước đang chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ của ngành TG&DV rất nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Toàn ngành cần tập trung làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, giữ vững định hướng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với CNXH.

Với phương châm “Tư tưởng thông thì hành động mới quyết liệt, kết quả mới thực chất”, toàn ngành phải duy trì và xây đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định, vững vàng trước mọi thử thách, phải làm cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trở nên thực chất, hiệu quả; ngặn chặn, đẩy lùi, loại bỏ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư lưu ý, ngành TG&DV cần bám sát thực tiễn, bắt đúng mạch nguồn, thấu từng nhịp đập của đời sống Nhân dân và dư luận xã hội. Công tác này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, không để bị động, bất ngờ; phải “nghe bằng tai, hiểu bằng tâm, thuyết phục bằng lý, dẫn dắt bằng tình”, phải thực hiện cho được phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Lấy Nhân dân là chủ thể, làm trung tâm, từ đó tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách hợp lòng dân, giải quyết kịp thời vấn đề bức xúc ngay từ khi mới phát sinh.

Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Công tác dân vận phải hướng mạnh về cơ sở, phải tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, phát huy hơn nữa quyền làm chủ, quyền thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Nhân dân. Từ đó, khơi dậy những đóng góp tích cực, khát khao cống hiến của mọi tầng lớp Nhân dân cho công cuộc phát triển đất nước.

Cùng với đó, toàn ngành tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ngành TG&DV phải là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, thành tựu to lớn của đất nước qua 40 năm đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư yêu cầu toàn ngành tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ TG&DV hội tụ đủ “tâm trong - trí sáng - bút sắc”, thực sự là những chiến sĩ kiên trung tham mưu chiến lược công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tư tưởng trong toàn dân.

Trước mắt, công tác TG&DV phải tập trung vào nhiệm vụ cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã hội.

Với truyền thống vẻ vang, Tổng Bí thư tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, đảng viên ngành TG&DV sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tố Phương