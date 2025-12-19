Xã Hồ Vương xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Chiều 19/12, Đảng ủy xã Hồ Vương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025, triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2025 là năm đầu tiên xã Hồ Vương vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong bối cảnh hợp nhất xã mới, gặp không ít khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, linh hoạt các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Xã Hồ Vương có 21/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó 9 chỉ tiêu vượt mức. Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định và phát triển; tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 10,3%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 73,86 triệu đồng/người/năm, tăng 1,31 triệu đồng so với năm 2024.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Hồ Vương chủ trì hội nghị.

Năm 2026, xã Hồ Vương xác định mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phấn đấu hoàn thành 23 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt 13% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 81 triệu đồng/người/năm; kết nạp mới từ 50 đảng viên trở lên; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 96%; tỷ lệ khu dân cư an toàn về an ninh trật tự đạt 90% trở lên; tập trung hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Hồ Vương đã trao giấy khen cho 11 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và giai đoạn 2021-2025.

Nguyễn Thúy (CTV)