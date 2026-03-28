Đợt nắng nóng đầu tiên tại Thanh Hóa sẽ kéo dài trong bao lâu?

Theo tin dự báo nắng nóng phát lúc 14 giờ ngày 28/3 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, khoảng ngày 30/3, khu vực vùng núi của tỉnh sẽ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 1/4.

Bắc Bộ sắp có đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026. Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, tại khu vực trung du, vùng núi phía Tây, Tây Nam gồm các địa bàn các xã như: Linh Sơn, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thọ Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn; và khu vực trung du, vùng núi phía Bắc, Tây Bắc như: Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân, Thiết Ống, Cẩm Thủy, Kim Tân, Vĩnh Lộc, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp cnhất dao động từ 55 đến 65%, thời gian nắng nóng tập trung từ 13 đến 16 giờ trong ngày 30/3.

Trước đó, trong ngày 28/3, thời tiết khu vực Thanh Hóa có mưa vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27 đến 29,5 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 75 đến 85%.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư có thể gia tăng do nhu cầu sử dụng điện tăng cao; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt nếu cơ thể tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.

Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ dự báo trong bản tin và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí cao hơn tùy điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

LP