Đồng thủ khoa khối A00 toàn tỉnh: Em không cố gắng giải thật nhiều bài toán khó hay ghi nhớ kiến thức một cách máy móc

Với số điểm 29,75, Đặng Đại Lâm - học sinh Trường THPT Thiệu Hóa đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối A00 của tỉnh Thanh Hóa và á khoa toàn quốc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đặng Đại Lâm bên gia đình. Ảnh: NVCC

Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại thôn Xuân Quan, xã Thiệu Hóa, Đặng Đại Lâm sớm hiểu giá trị của sự nỗ lực. Những tháng ngày chứng kiến bố mẹ vất vả với ruộng đồng đã trở thành động lực để em kiên trì theo đuổi con đường học tập.

Ba năm học dưới mái trường THPT Thiệu Hóa cũng là 3 năm Đặng Đại Lâm luôn giữ vững danh hiệu học sinh xuất sắc và ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật: 2 năm liên tiếp đoạt giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý lớp 11 và lớp 12, giải nhất vòng Nhận diện cuộc thi “Âm vang xứ Thanh”. Em còn đạt 78,89 điểm tại Kỳ thi đánh giá tư duy và 28,6 điểm Kỳ thi đánh giá năng lực sư phạm.

Là một trong những ngôi trường có truyền thống dạy tốt, học tốt của tỉnh, nhiều năm liền có học sinh đạt thủ khoa, á khoa và thành tích cao trong các kỳ thi, Trường THPT Thiệu Hóa tiếp tục ghi thêm một dấu ấn đáng tự hào khi Đặng Đại Lâm trở thành thủ khoa khối A00 của tỉnh Thanh Hóa và là á khoa toàn quốc.

Đặng Đại Lâm chinh phục tổ hợp A00 với điểm số các môn gần như tuyệt đối. Ảnh: NVCC

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Đặng Đại Lâm chinh phục tổ hợp A00 với điểm số các môn gần như tuyệt đối: Toán 10 điểm, Vật lí 10 điểm và Hóa học 9,75 điểm.

Kết quả này là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng bền bỉ học tập và cũng là thành quả của một phương pháp học khoa học mà em luôn kiên trì theo đuổi.

Chia sẻ về phương pháp học tập, Đặng Đại Lâm cho biết: "Em không cố gắng giải thật nhiều bài toán khó hay ghi nhớ kiến thức một cách máy móc, mà điều quan trọng nhất là phải hiểu được bản chất của từng vấn đề. Khi kiến thức nền tảng đủ vững, việc vận dụng vào các dạng bài khác nhau sẽ trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt hơn".

Ngoài thời gian học trên lớp, Lâm dành nhiều thời gian đọc sách để mở rộng tư duy. Cuốn “Hành trình phiêu lưu của Vật lý” gần như luôn có mặt trên bàn học của em. Những câu chuyện về khoa học được kể bằng lối viết gần gũi đã giúp các định luật và công thức vốn khô khan trở nên sinh động hơn, nuôi dưỡng trong em niềm yêu thích đặc biệt với môn Vật lý.

Bên cạnh phương pháp học, Lâm luôn duy trì một nếp sinh hoạt khoa học. Em thường xuyên hệ thống lại những nội dung quan trọng, ôn tập nhiều lần để ghi nhớ lâu hơn. Với Lâm, chỉ khi cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ thì đầu óc mới đủ tỉnh táo để tiếp thu và xử lý kiến thức hiệu quả.

Dù có nhiều sự lựa chọn nhưng Đặng Đại Lâm vẫn kiên định với ước mơ trở thành giáo viên. Em đăng ký nguyện vọng vào Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mong muốn sau này được đứng trên bục giảng, truyền lại cho học trò không chỉ kiến thức mà còn cả niềm say mê học tập và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.

Rời mái trường THPT, Đặng Đại Lâm mang theo hành trang quý giá không chỉ là những tấm giấy khen hay những thành tích nổi bật, mà còn là ý chí, tinh thần tự học và niềm tin vào giá trị của tri thức. Phía trước em là một chặng đường mới với nhiều thử thách, nhưng thành tích hôm nay sẽ luôn là món quà đẹp của tuổi 18.

Thanh Mai