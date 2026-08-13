Bảo đảm an toàn tuyệt đối các tuyến đê trung ương trên địa bàn tỉnh

Làm việc với các phường có đê trung ương sông Mã đi qua gồm: Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Hạc Thành, Quảng Phú, Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn trong sáng 13/8, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các phường không chủ quan lơ là, tập trung chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tuyến đê.

Đoàm công tác kiểm tra trọng điểm xung yếu cấp 1 của tỉnh tại hạ lưu cầu Hàm Rồng, phường Hàm Rồng.

Với đặc thù các tuyến đê trung ương có nhiệm vụ bảo vệ cho các địa bàn trọng yếu của tỉnh, do đó đoàn công tác đề nghị các phường ưu tiên, tập trung nguồn lực chuẩn bị các điều kiện về vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo phục vụ công tác phòng chống thiên tai, xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra ngày từ giờ đầu trong mùa mưa bão.

Tổ chức lực lượng thường xuyên ứng trực 24/24 giờ trong mùa mưa bão, tuần tra canh gác đê kịp thời phát hiện những ẩn họa, các vị trí xung yếu tham mưu phương án xử lý.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công kè đê hữu sông Mã tại phường Quảng Phú.

Đối với các trọng điểm đê xung yếu, đặc biệt là trọng điểm cấp 1 của tỉnh tại vị trí hạ lưu bên hữu cầu Hàm Rồng, cần xây dựng phương án bảo vệ riêng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán Nhân dân khỏi vùng mép nước, vùng ngoại đê, hạn chế tối đa về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Đoàn công tác kiểm tra kho vật tư phòng chống thiên tai tại phường Sầm Sơn.

Các phường đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Đối với các công trình đê điều cần yêu cầu nhà thầu hoàn thành các phần việc, đảm bảo đạt cao trình vượt lũ, xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, bảo vệ an toàn cho công trình.

Đình Hà