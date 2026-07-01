Đồng thủ khoa khối A00 toàn tỉnh dùng AI như một công cụ hỗ trợ học tập

Không chỉ học từ sách giáo khoa và tài liệu do các thầy cô cung cấp, Phạm Đăng Đạt sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ hỗ trợ học tập.

Em Phạm Đăng Đạt, đồng thủ khoa khối A00 toàn tỉnh.

Với tổng điểm 29,75 (Toán 10 điểm, Hóa học 10 điểm, Vật lý 9,75 điểm), em Phạm Đăng Đạt, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cẩm Thủy 2, xã Cẩm Tân đã trở thành đồng thủ khoa khối A00 toàn tỉnh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ít ai biết rằng, phía sau thành tích đáng tự hào ấy là hành trình bền bỉ của một cậu học trò sinh ra trong gia đình thuần nông, biết theo bố mẹ xuống đồng cấy lúa từ khi học lớp 3.

Sinh ra và lớn lên tại thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân, Đạt là con cả trong gia đình có hai anh em. Mẹ em là công nhân làm việc tại một công ty tại xã Vĩnh Long, bố làm lao động tự do và tranh thủ làm thêm công việc đồng áng để tăng thêm thu nhập. Cũng vì thế mà ngay từ nhỏ, Đạt dần quen với công việc này, phụ giúp bố mẹ ngoài giờ lên lớp hay khi nghỉ hè, đặc biệt khi vào vụ cấy lúa.

"Mỗi khi đến mùa, em đều tranh thủ phụ giúp bố mẹ cấy lúa. Nhà làm nông nên em biết cấy từ năm lớp 3", Đạt chia sẻ.

Thương bố mẹ vất vả nên Đạt sớm hình thành ý thức tự học và tính kỷ luật trong học tập. Em xây dựng cho mình thời gian biểu rõ ràng, đều đặn từ 19 giờ 30 mỗi tối sẽ ngồi vào bàn học và duy trì thói quen này trong suốt những năm học THPT.

Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, em chủ động đối chiếu đáp án trên mạng và phần nào dự đoán được kết quả.

Vì vậy, khi biết mình là đồng thủ khoa khối A00 toàn tỉnh, em không quá bất ngờ.

Chia sẻ về bí quyết đạt kết quả cao, Đạt cho rằng không có phương pháp nào quá đặc biệt.

"Điều quan trọng nhất là xây dựng kế hoạch học tập nghiêm túc và thực hiện đều đặn. Trong quá trình học, em luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của các thầy cô nên có thêm động lực để cố gắng", Đạt nói.

Là học sinh có thế mạnh ở các môn tự nhiên, Đạt tham gia đội tuyển học sinh giỏi của cả môn Toán và Hóa học. Năm lớp 11, em đoạt giải ba môn Hóa học cấp tỉnh. Đến năm lớp 12, em tiếp tục đoạt giải nhì môn Hóa học và giải ba môn Toán cấp tỉnh.

Không chỉ học từ sách giáo khoa và tài liệu do các thầy cô cung cấp, Đạt còn chủ động tìm kiếm thêm tài liệu trên internet để mở rộng kiến thức. Em cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ hỗ trợ học tập.

"Khi gặp những bài khó chưa tìm ra hướng giải, em sẽ nhờ AI gợi ý một số hướng tiếp cận. Sau đó em tự nghiên cứu và hoàn thiện lời giải của mình", Đạt cho biết.

Phạm Đăng Đạt bên góc học tập quen thuộc.

Nhận xét về học trò, thầy Trần Đức Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Thủy 2 cho biết: "Đạt là học sinh luôn nỗ lực trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Em có tác phong nhanh nhẹn, năng động, tinh thần cầu tiến và luôn thể hiện sự nghiêm túc trong mọi nhiệm vụ được giao".

Theo thầy Đinh Thế Vân, giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên dạy môn Toán của em, Đạt sinh ra trong gia đình thuần nông nhưng luôn có ý thức tự học rất cao.

"Đạt là học sinh có tố chất, chăm ngoan, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè và tích cực tham gia các phong trào của trường, lớp. Ngoài nhiệm vụ thầy cô giao, em luôn chủ động tìm tòi, nghiên cứu thêm tài liệu trên internet. Khả năng tự học, tự nghiên cứu của Đạt rất tốt và em luôn duy trì được phong độ học tập ổn định trong suốt năm lớp 12", thầy Vân chia sẻ.

Với kết quả đạt được, Đạt dự định đăng ký xét tuyển vào ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo nam sinh này, qua quá trình tìm hiểu, đây là ngành có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai và phù hợp với sở thích của bản thân.

“Em mong muốn sau này trở thành kỹ sư để có thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước”, Đạt bày tỏ.

Thành tích của Phạm Đăng Đạt không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường, mà còn là minh chứng cho nghị lực vươn lên của học sinh vùng nông thôn. Từ cậu học trò gắn bó với ruộng đồng, biết cấy lúa từ khi còn nhỏ đến thủ khoa khối A00 toàn tỉnh, Đạt đã viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần tự học, sự kiên trì và khát vọng chinh phục tri thức.

Linh Hương