Khẩn trương sắp xếp mạng lưới trường học

Cùng lúc với việc hoàn thiện đề án sắp xếp mạng lưới trường học trước năm học mới, nhiều xã, phường ở Thanh Hóa đang rà soát quy mô trường, lớp, cơ cấu đội ngũ và phương án sử dụng cơ sở vật chất. Điểm chung trong các đề án là giảm đầu mối nhưng không thu hẹp cơ hội học tập của học sinh.

Các địa phương Thanh Hóa phải hoàn thành đề án sắp xếp mạng lưới trường học trước ngày 15/8. (Ảnh minh họa)

Tại xã An Nông, đề án sắp xếp được xây dựng trên cơ sở rà soát toàn bộ mạng lưới trường học sau khi xã mới được thành lập từ 4 xã trước đây. Hiện xã có 12 trường, gồm 4 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 4 trường THCS, với 140 lớp, 4.711 học sinh.

Theo dự thảo đề án, 12 trường sẽ được tổ chức lại thành 3 trường, mỗi cấp học một trường. Trường mầm non mới dự kiến có khoảng 40 lớp, hơn 1.050 học sinh; trường tiểu học có khoảng 61 lớp, hơn 2.050 học sinh; trường THCS khoảng 39 lớp, hơn 1.600 học sinh.

Theo ông Bùi Kim Dậu, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã An Nông, “Đề án được xây dựng theo hướng giảm đầu mối nhưng không làm xáo trộn việc học của học sinh. Các cơ sở trường học hiện có tiếp tục được sử dụng làm phân hiệu của trường mới; đồng thời rà soát, bố trí đội ngũ, cơ sở vật chất phù hợp, bảo đảm các trường hoạt động ổn định, hiệu quả sau sắp xếp".

Tại xã Thiệu Hóa, phương án sắp xếp 18 trường công lập thành 6 trường đang được triển khai, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường THCS. Như vậy, địa phương giảm 12 đầu mối, tương đương 66,6%.

Các trường sau sắp xếp được tổ chức theo mô hình một trường, nhiều cơ sở, trong đó các điểm trường hiện hữu tiếp tục được duy trì. Cách tổ chức này được địa phương xác định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, đồng thời tập trung nguồn lực cho quản trị và chuyên môn.

Sau sắp xếp, dự kiến số cán bộ quản lý ở xã Thiệu Hóa giảm 17 người; số giáo viên trực tiếp giảng dạy tăng tương ứng 17 người. Việc điều chỉnh này hướng tới sử dụng đội ngũ hiệu quả hơn, từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ và tăng nguồn lực trực tiếp cho hoạt động dạy học.

Ông Đỗ Thành Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa, cho biết: “Sau sắp xếp, địa phương sẽ lựa chọn, phân công cán bộ phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời điều tiết giáo viên giữa các cơ sở để từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Quan điểm của địa phương là sắp xếp bộ máy nhưng phải bảo đảm quyền lợi của cán bộ, giáo viên và quan trọng nhất là duy trì điều kiện học tập thuận lợi cho học sinh".

Ở phường Hạc Thành, hiện có 45 trường từ mầm non đến THCS. Theo đề án, địa phương dự kiến giảm 27 trường, gồm 11 trường mầm non, 10 trường tiểu học và 6 trường THCS. Trong đó, đáng chú ý là đề án, một trường liên cấp sẽ được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Ba Đình và Trường THCS Trần Mai Ninh.

Theo phương án tổng thể đã được tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, việc sắp xếp cơ sở giáo dục phải đặt người học ở vị trí trung tâm. Các địa phương được yêu cầu tính toán phù hợp với quy mô dân số, phân bố dân cư, điều kiện đi lại và nhu cầu học tập; không để việc sáp nhập tạo thêm rào cản địa lý hoặc làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh.

Vì vậy, nhiều địa phương lựa chọn mô hình một trường có nhiều phân hiệu, điểm trường. Các cơ sở hiện có tiếp tục được sử dụng, trong khi đầu mối và bộ máy quản lý được tinh gọn. Việc sắp xếp đồng thời phải hạn chế tối đa xáo trộn hoạt động dạy học, bảo đảm duy trì sĩ số, công tác phổ cập và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

Cùng với việc tổ chức lại mạng lưới trường học, đội ngũ cán bộ quản lý cũng được rà soát, bố trí lại. Nguyên tắc được đặt ra là mỗi trường có một hiệu trưởng; các cán bộ quản lý còn lại được xem xét bố trí vị trí phù hợp, điều động sang đơn vị khác hoặc sắp xếp vào các vị trí chuyên môn trên cơ sở năng lực, trình độ, kinh nghiệm và yêu cầu nhiệm vụ. Mục tiêu không chỉ giảm chức danh quản lý mà còn tăng hiệu quả sử dụng đội ngũ trực tiếp giảng dạy.

Theo lộ trình, các địa phương phải hoàn thành đề án trước ngày 15/8, kiện toàn tổ chức, cán bộ quản lý trước ngày 20/8 và hoàn tất bàn giao, ổn định hoạt động trước ngày 25/8.

Trong thời gian gấp rút này, yêu cầu đặt ra không chỉ là giảm số lượng đầu mối mà phải bảo đảm mạng lưới trường học sau sắp xếp vận hành ổn định, học sinh được học tập thuận lợi khi bước vào năm học mới.

Hương Quỳnh