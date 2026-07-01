Học sinh duy nhất của Thanh Hóa đạt điểm 10 môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật là học sinh trường nghề

Sinh ra trong một gia đình có nhiều khó khăn, lựa chọn học trường nghề để vừa học văn hóa, vừa học nghề, Hoàng Thị Loan - nữ sinh Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đã xuất sắc trở thành thí sinh duy nhất của tỉnh Thanh Hóa đạt điểm 10 môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật (GDKT&PL) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Loan cũng là một trong hai học sinh trên cả nước đạt điểm 10 môn GDKT&PL.

Hoàng Thị Loan, học sinh Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa. Ảnh: NVCC

Thành quả của sự nỗ lực

Sinh năm 2008, Hoàng Thị Loan (trú tại thôn Toán Thắng, xã Thiệu Toán), học sinh lớp VH63B6, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa là gương mặt đặc biệt trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Em đạt tổng 26,75 điểm; trong đó, môn GDKT&PL đạt điểm tuyệt đối.

Đằng sau thành tích đáng tự hào ấy là hành trình bền bỉ của một cô học trò luôn chăm chỉ, khiêm tốn và không ngừng nỗ lực.

Loan không ở ký túc xá mà thường thức dậy lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị đi học. Những hôm học cả ngày, em mang cơm theo để ăn trưa rồi ở lại trường ôn bài buổi chiều.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Loan cho biết em không có phương pháp đặc biệt.

"Em thấy môn GDKT&PL phù hợp với năng lực của mình nên lựa chọn đăng ký thi. Em chỉ cố gắng tập trung nghe giảng trên lớp, về nhà hoàn thành đầy đủ bài tập cô giáo giao và luyện thêm các dạng đề".

Theo Loan, kết quả đạt được không chỉ đến từ nỗ lực của bản thân mà còn nhờ sự đồng hành của gia đình cùng sự tận tâm của các thầy cô, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm Kim Nhung và cô Hoàng Quyên - giáo viên trực tiếp giảng dạy môn GDKT&PL.

"Không chỉ riêng em mà với tất cả các bạn trong lớp, các thầy cô đều rất tận tâm, thường xuyên bố trí thêm giờ để bồi dưỡng kiến thức cho chúng em. Ngoài việc học trên lớp và làm đề trên giấy, cô Hoàng Quyên - giáo viên giảng dạy môn GDKT&PL còn dành rất nhiều thời gian giao và hướng dẫn chúng em làm thêm bài tập trên các ứng dụng như Azota, Quizizz."

Ảnh: NVCC

Lựa chọn trường nghề để có hai tấm bằng

Thay vì theo học tại các trường THPT truyền thống, Loan lựa chọn Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa bởi đây là môi trường vừa học văn hóa vừa được đào tạo nghề.

"Em chọn học ở trường vì ngoài chương trình văn hóa còn có nhiều ngành nghề để lựa chọn. Chi phí học tập không quá cao, sau khi tốt nghiệp em sẽ có hai tấm bằng là bằng tốt nghiệp THPT và bằng trung cấp kế toán doanh nghiệp”, Loan cho biết.

Gia đình có bốn chị em gái, bố mẹ đều làm nông nghiệp và lao động tự do, Loan mong muốn trở thành giáo viên để có một công việc ổn định, giúp bố mẹ đỡ vất vả hơn.

Hiện nữ sinh dự kiến đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm Giáo dục công dân và ngành Sư phạm Lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đồng thời đăng ký ngành Sư phạm Lịch sử của Trường Đại học Hồng Đức.

"Ban đầu em chưa có ý định xét tuyển đại học. Nhưng sau khi được thầy cô và gia đình động viên, em đã quyết định nộp hồ sơ. Nếu trúng tuyển, em sẽ cố gắng học tập thật tốt, đồng thời tìm việc làm thêm để có thêm thu nhập, phụ giúp bố mẹ trang trải chi phí", Loan chia sẻ.

Sự tận tâm của thầy cô là “bệ phóng”

Nhận xét về học trò, cô Hoàng Quyên cho biết, cô bắt đầu giảng dạy lớp của Loan từ năm lớp 12.

"Theo dõi quá trình học tập, tôi nhận thấy Loan tiếp thu bài rất nhanh, hòa đồng với bạn bè. Khi đặt những câu hỏi mang tính vấn đề, em ít khi chủ động giơ tay phát biểu nhưng mỗi lần được gọi trả lời đều trả lời rất tốt. Đặc biệt, ở những đề thi đòi hỏi tư duy và khả năng phân tích, Loan luôn làm rất nổi bật", cô Quyên nói.

Sau khi kỳ thi kết thúc, trong quá trình chấm đối sánh bài làm của học sinh, cô giáo đã biết Loan đạt điểm tuyệt đối.

Theo cô Quyên, năm 2026 là năm thứ hai Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức ôn thi môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật. Nhà trường có 6 lớp với 6 giáo viên trực tiếp ôn luyện. Tất cả các giáo viên đều được nhà trường tạo điều kiện tối đa về thời gian và chuyên môn để bồi dưỡng học sinh.

Do đặc thù đa số học sinh của trường là con em vùng miền núi, chất lượng đầu vào còn hạn chế nên giáo viên phải lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp.

"Học sinh phải hiểu được bản chất của vấn đề thì mới vận dụng được vào bài thi. Vì vậy, tôi thường hướng dẫn rất tỉ mỉ. Bên cạnh việc xây dựng hệ thống sơ đồ tư duy cho từng bài học, sau đó yêu cầu học sinh tự vẽ lại để ghi nhớ kiến thức, tôi còn thường xuyên giao bài riêng qua Zalo từng học sinh thay vì giao chung trên nhóm để theo dõi sát việc học của từng em. Bạn nào chưa hoàn thành đều được nhắc nhở, yêu cầu nộp lại", cô Quyên cho biết.

Hai tháng trước kỳ thi là giai đoạn tăng tốc với cường độ luyện đề liên tục. Những buổi trưa thấy học sinh ở lại trường để ôn tập đến chiều, cô giáo thường cho tiền để các em mua đồ ăn nhẹ động viên các em.

“Chỉ là món quà nhỏ nhưng mong các con có thêm động lực, cảm thấy việc học bớt áp lực hơn”, cô Quyên chia sẻ.

Điểm 10 là “quả ngọt” của hành trình miệt mài học tập, sự kiên trì, bản lĩnh và khát vọng chinh phục tri thức của Hoàng Thị Loan. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự tận tâm của các thầy cô giáo, sự đồng hành của gia đình và môi trường giáo dục chất lượng đang từng ngày được khẳng định tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa.

Linh Hương