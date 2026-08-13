An toàn điện - Bắt đầu từ nhận thức, lan tỏa bằng hành động

An toàn điện không bắt đầu từ những điều lớn lao mà hiện diện trong chính những việc rất quen thuộc. Trong khi mỗi người nâng cao nhận thức, chủ động trong từng hành động, nhiều nguy cơ có thể được phát hiện và phòng tránh từ sớm. Để đồng hành cùng người dân, Công ty Điện lực Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức an toàn điện, đồng thời tăng cường kiểm soát các nguy cơ trên lưới điện, nhất là trong mùa mưa bão.

Nhận diện những nguy cơ từ đời sống

Trong sinh hoạt hằng ngày, nguy cơ mất an toàn điện có thể bắt nguồn từ những thói quen tưởng như rất bình thường: sử dụng dây dẫn xuống cấp, ổ cắm cũ, thiết bị điện không bảo đảm chất lượng, tự ý sửa chữa điện khi không có chuyên môn hoặc thiếu thiết bị bảo vệ chống rò.

Ngoài phạm vi gia đình, nguy cơ còn hiện hữu trong cộng đồng từ cây cối vi phạm hành lang lưới điện, xây dựng công trình gần đường dây, sử dụng xe cẩu, máy móc hoặc thu hoạch cây gần đường dây. Những hành vi này không chỉ đe dọa an toàn của người dân mà còn ảnh hưởng đến quá trình vận hành hệ thống điện.

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa hướng dẫn, tuyên truyền kiến thức an toàn điện cho người dân.

Đặc biệt trong mùa mưa bão, ngập nước, cây đổ vào đường dây, dây dẫn bị đứt hoặc cột điện nghiêng, đổ có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không tự ý xử lý và nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc ngành Điện để được hỗ trợ.

Từ tuyên truyền đến thay đổi thói quen

Nhận diện đúng nguy cơ là bước đầu để phòng tránh tai nạn. Vì vậy, Công ty Điện lực Thanh Hóa chú trọng đưa kiến thức an toàn điện đến gần hơn với cộng đồng thông qua nhiều hình thức: tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, trường học; các cơ quan truyền thông như: Báo và đài địa phương; phát thanh cơ sở và các nền tảng số như Facebook, TikTok, YouTube, website đơn vị... Những hình ảnh trực quan, câu chuyện gần gũi được lựa chọn nhằm giúp nội dung dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng.

Hiệu quả của tuyên truyền không chỉ nằm ở số lượng người được tiếp cận mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi. Ông Nguyễn Hữu Duyên, khách hàng sử dụng điện tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, sau khi được nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa hướng dẫn, gia đình hiểu rõ hơn các nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão. Từ đó, các thành viên chủ động kiểm tra hệ thống điện, không tự ý sửa chữa khi không có chuyên môn và tuân thủ quy định về hành lang an toàn lưới điện.

Ông Nguyễn Hữu Duyên, khách hàng sử dụng điện tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ về những thay đổi trong thói quen sử dụng điện.

Với những kiến thức được hướng dẫn, gia đình ông Duyên dần hình thành thói quen kiểm tra dây dẫn, ổ cắm, tắt thiết bị điện khi không sử dụng; nhắc nhở trẻ em không thả diều, vui chơi gần đường dây điện. Khi phát hiện dây điện bị đứt hoặc cột điện có dấu hiệu mất an toàn, người dân chủ động báo ngay cho ngành Điện hoặc chính quyền địa phương.

Từ một gia đình đến cộng đồng, những thay đổi trong cách sử dụng và ứng xử với điện đang góp phần tạo nên môi trường an toàn hơn. Đó cũng là mục tiêu của công tác tuyên truyền: đưa kiến thức trở thành hành động, để hành động từng bước hình thành thói quen phòng ngừa trong Nhân dân.

Chủ động kiểm tra, phòng ngừa từ sớm

Những năm gần đây, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và giông lốc diễn biến ngày càng bất thường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với hệ thống điện. Trước yêu cầu đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, rà soát lưới điện, bố trí nhân lực trực 24/24 giờ, kịp thời phát hiện và khắc phục những điểm có khả năng ảnh hưởng đến vận hành, nhất là trước mùa mưa bão.

Trọng tâm trong công tác quản lý, vận hành là phòng ngừa từ sớm thay vì chờ sự cố phát sinh. Ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết, bảo đảm an toàn điện cho Nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện, thay thế thiết bị xuống cấp và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, các đơn vị tập trung đánh giá những vị trí có khả năng phát sinh sự cố để có phương án xử lý phù hợp ngay từ đầu.

Ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa chia sẻ về giải pháp bảo đảm an toàn điện cho Nhân dân.

Trong bảo vệ hành lang lưới điện, Công ty đã phối hợp với chính quyền các cấp xử lý các trường hợp vi phạm, phát quang cây cối có khả năng ảnh hưởng đến đường dây. Đến nay, gần 59.000 cây cối các loại đã được chặt dọn, góp phần giảm thiểu tác động từ bên ngoài, giữ cho lưới điện vận hành an toàn, ổn định.

Không chờ đến khi sự cố xảy ra mới xử lý, việc nhận diện sớm, chuẩn bị phương án và chủ động khắc phục từ trước đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong công tác quản lý vận hành. Qua đó, khả năng ứng phó với thời tiết cực đoan được nâng lên, hạn chế ảnh hưởng đến hệ thống điện và việc cung cấp điện cho khách hàng.

Trang bị kỹ năng, sẵn sàng ứng phó

Công ty Điện lực Thanh Hóa khuyến cáo người dân đặc biệt lưu ý các nguyên tắc an toàn khi xảy ra sự cố điện, nhất là trong mùa mưa bão. Khi dây điện bị đứt, cột điện nghiêng, đổ hoặc khu vực ngập nước có nguy cơ rò điện, cần giữ khoảng cách an toàn, không tiếp cận, không tự ý xử lý; đồng thời cảnh báo những người xung quanh và nhanh chóng thông báo cho ngành Điện hoặc chính quyền địa phương.

Với sự cố chập điện, cháy thiết bị điện, cần đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm và ngắt nguồn điện nếu bảo đảm an toàn. Trường hợp xảy ra cháy, nổ, gọi 114 để được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ; tuyệt đối không dùng nước dập cháy khi chưa chắc chắn nguồn điện đã được ngắt.

Video clip tuyên truyền an toàn điện, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống mất an toàn điện: Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện; Hướng dẫn sử dụng điện an toàn.

Đối với trường hợp có người bị điện giật, trước khi tiếp cận cần bảo đảm nguồn điện đã được ngắt để tránh nguy hiểm cho người cứu. Sau đó, nhanh chóng thực hiện sơ cứu phù hợp và gọi 115 hoặc đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Xử lý đúng trong những phút đầu có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng cứu sống nạn nhân.

Qua đó, Công ty mong muốn mỗi người dân không chỉ biết sử dụng điện an toàn mà còn có kỹ năng ứng phó khi sự cố xảy ra, chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; đồng thời hỗ trợ ngành Điện xử lý tình huống nhanh chóng, an toàn.

Với Công ty Điện lực Thanh Hóa, công tác an toàn không chỉ hướng tới giảm sự cố trên lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện mà còn góp phần xây dựng cộng đồng có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm khi sử dụng điện. Từ việc kiểm tra thiết bị trong gia đình, không vi phạm hành lang lưới điện đến kịp thời thông báo khi phát hiện nguy cơ mất an toàn, mỗi hành động đúng đều góp phần ngăn ngừa sự cố. Cùng với sự chủ động của ngành Điện, sự phối hợp của chính quyền địa phương và ý thức chấp hành của người dân tạo nên một chuỗi liên kết quan trọng trong bảo vệ an toàn lưới điện. Đây không phải là việc chỉ được quan tâm khi sự cố xảy ra, mà cần trở thành ý thức thường xuyên trong đời sống hằng ngày.

Mỗi sự chủ động, chấp hành đúng quy định không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của mỗi gia đình mà còn giúp hệ thống điện vận hành ổn định, liên tục, phục vụ đời sống và phát triển kinh tế - xã hội.

Hùng Mạnh - Ngọc Huyền (LN)