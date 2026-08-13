Cận cảnh trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS sắp hoàn thành đầu tiên ở Thanh Hóa

Sau những ngày khẩn trương thi công, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy đang dần hiện rõ hình hài. Trong khi các mũi thi công vẫn hối hả hoàn thiện những phần việc còn lại, những hạng mục đã hoàn thành đang được nhà trường tiếp nhận, vệ sinh, sắp xếp, khẩn trương chuẩn bị cho năm học 2026-2027.

Toàn cảnh công trình cho thấy nhiều khối nhà đã thành hình, trong khi các hạng mục sân, đường nội bộ và khu vực phía trước đang được khẩn trương triển khai.

Một trong những khối nhà nổi bật của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy có quy mô 30 lớp/750 học sinh với tổng mức đầu tư khoảng 115 tỷ đồng đang dần hình thành.

Hạng mục phòng cháy chữa cháy được lắp đặt ngay khi mỗi toà nhà hoàn thiện.

Một số khu vực trong khuôn viên trường đã được chỉnh trang, trồng cây xanh, tạo cảnh quan...

Không gian bên trong các phòng khu hiệu bộ đang được vệ sinh, sắp xếp lại sau quá trình thi công.

Giáo viên vệ sinh bàn ghế, sắp xếp lại không gian lớp học...

...và dọn dẹp khu nội trú chờ học sinh đến ở.

Những dãy nhà mới nổi bật giữa núi rừng Sơn Thủy, mở ra không gian học tập, sinh hoạt đồng bộ, hiện đại cho học sinh.

Hương Quỳnh - Minh Tâm