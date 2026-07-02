Cậu học trò vùng quê thuần nông lọt top học sinh có điểm tốt nghiệp cao nhất cả nước

Đạt danh hiệu thủ khoa toàn tỉnh, á khoa toàn quốc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - sau thành tích ấn tượng này là câu chuyện về nghị lực, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên của cậu học trò sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã An Nông.

Nguyễn Đình Trung, học sinh lớp 12A1K55, Trường THPT Triệu Sơn 2. Ảnh: NVCC

Với tổng điểm 38,25 (trong đó: Toán 10; Vật lý 9,8; Hóa học 9,5; Ngữ văn 9 điểm), em Nguyễn Đình Trung, học sinh lớp 12A1K55, Trường THPT Triệu Sơn 2 (xã Tân Ninh) vừa trở thành thủ khoa toàn tỉnh và á khoa toàn quốc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sinh ra và lớn lên tại thôn Quần Trúc, xã An Nông (trước đây là xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn), Trung là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Bố mẹ em đều làm nông nghiệp, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng luôn dành cho các con điều kiện học tập tốt nhất.

Ngay từ những năm học phổ thông, Trung đã sớm bộc lộ năng khiếu ở các môn khoa học tự nhiên. Từ khi còn học tại Trường THCS Khuyến Nông, em giành giải nhất môn Vật lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9. Bước vào Trường THPT Triệu Sơn 2, thành tích học tập của Trung tiếp tục được duy trì với 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Năm lớp 11, em đoạt giải nhì môn Vật lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Đến năm lớp 12, Trung tiếp tục giành giải nhì môn Vật lý và giải ba môn Toán kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.

Không chỉ nổi bật trong các kỳ thi học sinh giỏi, em còn đạt 84,12 điểm trong Kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) của Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là một một kết quả rất ấn tượng.

Nói về niềm vui khi biết tin mình lọt top các thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước năm nay, Trung chia sẻ: “Trước khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi chính thức, em cũng đã đối chiếu với đáp án nên phần nào dự đoán được kết quả của mình. Nhưng khi xem điểm, em vẫn rất bất ngờ và hạnh phúc”.

Đây không chỉ là niềm vui riêng của em mà còn là niềm tự hào của gia đình và nhà trường nơi em theo học.

"Kết quả đạt được không chỉ là sự cố gắng của bản thân em mà còn là sự tận tâm chỉ bảo của các thầy cô giáo, sự quan tâm, động viên của gia đình, người thân và sự đồng hành, tạo điều kiện của ban giám hiệu. Đặc biệt, tới đây Trường THPT Triệu Sơn 2 sẽ kỷ niệm 60 năm thành lập, em cảm thấy rất vinh dự khi có thể góp một phần nhỏ bé vào thành tích chung của nhà trường", Trung xúc động chia sẻ.

Mặc dù định hướng theo khối khoa học tự nhiên và dành nhiều thời gian cho các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Trung luôn xác định Ngữ văn là môn học quan trọng.

Theo em, việc học môn Ngữ văn không chỉ dừng lại ở kiến thức trên lớp mà còn cần vốn sống và khả năng quan sát thực tế. Ngoài giờ học, em thường xuyên theo dõi tin tức, đọc các bài viết về khoa học, công nghệ và kỹ thuật trên các nền tảng thông tin để mở rộng hiểu biết.

"Em rất ngưỡng mộ những người làm trong lĩnh vực kỹ thuật, nghiên cứu và sáng tạo. Vì vậy khi làm bài thi Ngữ văn, em kết hợp giữa những kiến thức đã học với cảm nhận và suy nghĩ chân thật của bản thân", Trung chia sẻ.

Bí quyết học tập của Trung không nằm ở những phương pháp quá đặc biệt, mà là sự kiên trì và kỷ luật.

Mỗi buổi sáng em tập trung học trên lớp, tiếp thu tối đa kiến thức từ thầy cô. Buổi chiều và buổi tối dành thời gian ôn tập, luyện đề để củng cố kiến thức. Ngoài các bài tập do các thầy cô giao, em chủ động tìm kiếm thêm đề tham khảo trên mạng internet, đánh dấu những phần còn vướng mắc để hỏi lại thầy cô.

Đặc biệt, Trung luôn duy trì thời gian biểu khoa học, cố gắng đi ngủ trước 23 giờ mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe và sự tỉnh táo cho việc học tập lâu dài.

Đối với Kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) của Đại học Bách khoa Hà Nội, Trung chủ yếu tự học thông qua các tài liệu trực tuyến và tham gia các kỳ thi thử miễn phí trên những trang web uy tín nhằm làm quen với cấu trúc đề, rèn luyện tư duy và kỹ năng làm bài.

Em cho biết, kết quả TSA đạt được không chỉ nhờ nỗ lực của bản thân mà còn có sự đồng hành rất lớn của các thầy cô giáo bộ môn và gia đình trong suốt quá trình chuẩn bị cho một kỳ thi còn khá mới mẻ.

Nguyễn Đình Trung và thầy giáo chủ nhiệm Hồ Sỹ Phúc, đồng thời là thầy giáo dạy môn Vật lý. Ảnh: NVCC

Với Trung, nhân vật truyền cảm hứng lớn nhất cho em không phải những nhân vật nổi tiếng mà chính là bố mẹ: "Dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng bố mẹ luôn nỗ lực làm việc, dành những điều tốt nhất để nuôi dạy 4 chị em nên người. Đó là động lực để em luôn cố gắng."

Bên cạnh việc học, Trung vẫn thường xuyên phụ giúp gia đình những công việc hằng ngày như dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, trông và đón cháu. Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, em còn tranh thủ đi làm thêm vừa để hỗ trợ kinh tế gia đình, vừa tích lũy trải nghiệm cho bản thân.

Với niềm yêu thích khoa học và kỹ thuật, Trung dự định đăng ký vào Đại học Bách khoa Hà Nội: “Em mong muốn được theo học ngành kỹ thuật để sau này có thể áp dụng kiến thức vào thực tiễn, tạo ra nhiều giá trị cho xã hội và đóng góp cho quê hương, đất nước”.

Nhận xét về cậu học trò xuất sắc của mình, thầy Hồ Sỹ Phúc - giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên dạy môn Vật lý đã dành nhiều lời khen ngợi cho học trò: "Trung thông minh, chăm chỉ, chịu khó tìm tòi, rất khiêm tốn và hòa nhã với bạn bè. Em luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong học tập, được thầy cô và bạn bè rất yêu quý".

Thành tích của Nguyễn Đình Trung không chỉ là kết quả của một quá trình học tập bền bỉ mà còn là minh chứng cho ý chí vượt khó, tinh thần nỗ lực không ngừng để biến ước mơ thành hiện thực và viết tiếp truyền thống hiếu học của các thế hệ học sinh Trường THPT Triệu Sơn 2.

Linh Hương