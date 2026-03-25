Đồng hành giúp ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Là địa phương ven biển, có số lượng tàu cá và lao động khai thác thủy sản tương đối lớn, toàn xã Tiên Trang có 524 phương tiện hành nghề đánh bắt hải sản; trong đó có 251 tàu thuyền có chiều dài từ 15m trở lên thuộc diện giám sát thực hiện các quy định về chống khai thác IUU.

Công an xã Tiên Trang phối hợp với các lực lượng tổ chức quản lý tàu cá trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về tăng cường các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thời gian qua, Công an xã Tiên Trang đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an xã đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách tàu cá, chủ tàu, thuyền viên; phối hợp với các ban, ngành liên quan quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Qua đó, kịp thời phát hiện những trường hợp có nguy cơ vi phạm để tuyên truyền, nhắc nhở, phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Công an xã Tiên Trang cũng tập trung kiểm tra, xử lý các tàu cá vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình. Trong đợt ra quân cao điểm, trên địa bàn có 157 phương tiện mất kết nối, trong đó 96 phương tiện đã xử lý, gồm: xử phạt vi phạm hành chính 8 vụ, lập biên bản nhắc nhở 88 trường hợp.

Công an xã Tiên Trang đã chú trọng xây dựng các mô hình tự quản trong cộng đồng ngư dân. Thông qua việc vận động thành lập các tổ đoàn kết trên biển, các nhóm tàu cá hỗ trợ nhau trong quá trình khai thác, lực lượng công an đã lồng ghép nội dung chấp hành quy định pháp luật về IUU vào quy ước hoạt động của từng tổ. Qua đó, mỗi ngư dân không chỉ tự giác thực hiện mà còn có trách nhiệm nhắc nhở, giám sát lẫn nhau, góp phần hạn chế vi phạm ngay từ cộng đồng.

Song song với đó, công tác quản lý cư trú, quản lý nhân khẩu gắn với lao động nghề biển cũng được tăng cường. Công an xã thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin thuyền viên, lao động thời vụ, kịp thời phát hiện những trường hợp không đủ điều kiện tham gia khai thác hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Việc quản lý chặt chẽ con người đã hỗ trợ tích cực cho công tác kiểm soát hoạt động trên biển.

Ông Nguyễn Văn Hai, chủ tàu khai thác xa bờ thôn Đông, xã Tiên Trang cho biết: "Ngư dân đi biển nhiều khi chưa nắm rõ quy định, nhưng được công an xã và các ngành tuyên truyền thường xuyên, giờ ai cũng hiểu phải bật thiết bị giám sát, ghi nhật ký đầy đủ. Làm đúng thì mình yên tâm hơn, sản phẩm bán cũng thuận lợi hơn. Tham gia tổ đoàn kết, anh em nhắc nhở nhau nhiều hơn. Khi ra khơi cũng hỗ trợ nhau về thông tin, nhất là không ai dám vi phạm vùng biển nước ngoài nữa vì biết hậu quả rất lớn".

Không chỉ đồng tình, nhiều ngư dân còn tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong việc cung cấp thông tin, góp phần phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp công tác phòng ngừa đạt hiệu quả bền vững từ cơ sở. Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, số vụ vi phạm đã giảm rõ rệt. Theo báo cáo của UBND xã Tiên Trang, 100% chủ tàu cá tại địa phương đã ký cam kết không vi phạm các quy định về IUU. Đặc biệt, từ đầu năm 2025 đến nay, địa phương không ghi nhận trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Công an xã Tiên Trang luôn xác định rõ phương châm “phòng là chính”. Mọi dấu hiệu vi phạm đều được tiếp cận từ sớm thông qua công tác nắm tình hình và sự phối hợp của người dân. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, công an xã kiên quyết lập hồ sơ, tham mưu xử lý theo quy định, tạo tính răn đe và giữ nghiêm kỷ cương pháp luật.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Công an xã còn tích cực tham gia cùng địa phương chăm lo đời sống cho ngư dân, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Việc gắn kết giữa đảm bảo an ninh trật tự với phát triển kinh tế - xã hội đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong Nhân dân, từ đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động.

Thượng tá Trần Văn Hà, Trưởng Công an xã Tiên Trang cho biết: “Thực tiễn cho thấy, khi người dân được thông tin đầy đủ, được hỗ trợ kịp thời và thấy rõ lợi ích lâu dài của việc khai thác bền vững, họ sẽ chủ động thay đổi nhận thức và hành vi. Đây chính là nền tảng quan trọng để công tác phòng, chống khai thác IUU đạt hiệu quả bền vững, không mang tính đối phó”.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa