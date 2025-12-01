Đồng hành cùng người lao động

Trong những năm qua, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã xây dựng chương trình công tác và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch hoạt động của công đoàn. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên và người lao động gắn với các phong trào thi đua đã mang lại nhiều hiệu quả, thúc đẩy người lao động tích cực làm việc góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị.

Đoàn viên Công đoàn cơ sở NHCSXH Thanh Hóa ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Công đoàn cơ sở NHCSXH Thanh Hóa có 27 công đoàn bộ phận trực thuộc với 430 cán bộ, đoàn viên, người lao động. Công đoàn cơ sở NHCSXH Thanh Hóa thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của công đoàn cấp trên để động viên cán bộ, đoàn viên ra sức thi đua, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn trong việc đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở NHCSXH Thanh Hóa luôn theo dõi, tích cực phối hợp với bộ phận chuyên môn xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua như: “Hoàn thành xuất sắc kế hoạch tăng trưởng tín dụng”, “Nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ quá hạn”, “Đẩy mạnh chuyển đổi số”, “Xây dựng đơn vị văn hóa, xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện”, “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”... Ngoài ra, thi đua được tổ chức theo các đợt cao điểm nhân dịp lễ, tết, tháng công nhân, ngày thành lập ngành, chào mừng đại hội công đoàn các cấp...

Nhận thức rõ vai trò của phong trào thi đua gắn với các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe của cán bộ, đoàn viên, người lao động, tăng cường mối đoàn kết giữa các tập thể và cá nhân, công đoàn đã phối hợp với bộ phận chuyên môn thường xuyên tổ chức và tham gia phong trào văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ. Qua đó, đã góp phần xây dựng cuộc sống tích cực, lành mạnh, động viên người lao động thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua được tổ chức linh hoạt, đa dạng hình thức, đặc biệt chú trọng thi đua theo chuyên đề, thi đua ngắn ngày, điểm nhóm. Việc sơ kết, tổng kết, biểu dương kịp thời đã góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực. Hiệu quả các phong trào thi đua thể hiện rõ qua kết quả chuyên môn như: tăng trưởng tín dụng hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu; chất lượng tín dụng được duy trì ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp; hoạt động sáng kiến có chuyển biến tích cực với 84 sáng kiến được công nhận từ năm 2023 đến nay.

Cùng với đó, công tác phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động gắn liền với các phong trào thi đua là một yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường làm việc tích cực, hiệu quả. Xác định rõ vai trò là “cầu nối” giữa ngân hàng và người lao động, Công đoàn cơ sở NHCSXH Thanh Hóa đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động tại chi nhánh. Theo đó, tất cả cán bộ đoàn viên, người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đúng quy định. Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ đoàn viên người lao động trong các trường hợp ốm đau, thai sản; biểu dương, khen thưởng kịp thời học sinh, sinh viên là con đoàn viên, người lao động chi nhánh có thành tích xuất sắc trong học tập...

Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn cơ sở NHCSXH Thanh Hóa còn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa như tặng quà cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn; ủng hộ chương trình “Cặp lá yêu thương”, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, động viên các đơn vị, hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, tặng quà nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7; ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ... Các cuộc vận động luôn được đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia nhiệt tình.

Thời gian tới, Công đoàn cơ sở NHCSXH Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chung sức, đồng lòng quyết tâm phấn đấu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức công đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Bài và ảnh: Khánh Phương