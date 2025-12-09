Đồng hành cùng người dân khôi phục sản xuất, kinh doanh

Trận mưa lũ lịch sử tháng 10/2025 xảy ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh trong đó có các xã Nông Cống, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Trường Văn... gây thiệt hại nặng nề cho người dân, trong đó có nhiều khách hàng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Nông Cống (NHCSXH Nông Cống). Trước tình hình đó, đơn vị đã chủ động triển khai, kích hoạt nhiều giải pháp, kịp thời đồng hành giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ NHCSXH Nông Cống kiểm tra tình hình sử dụng vốn chính sách tại thôn Yên Tuần, xã Trường Văn.

Những căn nhà bị cuốn trôi, những ruộng ngô, rau màu đã đến thời kỳ thu hoạch ngập nước, vùi lấp bởi đất cát, những trang trại ngập sâu làm chết hàng trăm con gia súc, hàng nghìn con gia cầm. Mưa lũ khiến nhiều hộ dân lâm vào cảnh trắng tay. Đối với những khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai thì công tác khôi phục sản xuất, cuộc sống đang được ưu tiên hàng đầu. Cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngay từ những ngày đầu khi mưa lũ đi qua, nước bắt đầu rút, NHCSXH Thanh Hóa đã khẩn trương rà soát, hướng dẫn khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng làm các thủ tục gia hạn nợ, khoanh nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ; đồng thời giải ngân nguồn vốn kịp thời để giúp bà con tái thiết đời sống, sản xuất.

Để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, gia đình ông Trịnh Văn Hùng ở thôn Yên Tuần, xã Trường Văn đã vay NHCSXH Nông Cống 100 triệu đồng chương trình hỗ trợ tạo việc làm để duy trì và mở rộng việc làm. Sau chuỗi ngày nỗ lực, gia đình ông đã gây dựng được hơn 5ha đồng nuôi thủy sản quảng canh lớn của địa phương. Thế nhưng, trận mưa lũ hồi tháng 10 đã khiến 5ha đồng nuôi tôm, cá của gia đình bị hư hỏng, sạt lở, nguồn nước bị ô nhiễm, tôm, cá bị cuốn trôi hoàn toàn. Ngân hàng đã hỗ trợ hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ để xử lý nợ rủi ro khoanh nợ cho hộ gia đình. Sự quan tâm này đã tiếp thêm động lực để gia đình ông Hùng nhanh chóng khôi phục lại sản xuất. Ông Hùng xúc động, chia sẻ: “Sau thiên tai, gia đình lâm vào cảnh bế tắc, khó khăn. Rất may, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ từ phía NHCSXH Nông Cống. Chúng tôi rất biết ơn và càng phải nỗ lực hơn trong việc khôi phục, phát triển kinh tế gia đình”.

Chủ tịch UBND xã Trường Văn Lê Ngọc Thắng, cho biết: “Phần lớn các hộ bị ảnh hưởng mưa lũ đều bị thiệt hại nặng về cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Nhu cầu khôi phục sản xuất đang rất cấp bách nhưng nguồn lực tự thân của người dân lại hạn chế. Do vậy, với những hộ thiệt hại nặng, ngoài các gói vay hiện hành, rất cần có chính sách hỗ trợ cụ thể hơn như nâng hạn mức vay, giãn thời gian trả nợ hoặc bổ sung thêm nguồn vốn ưu đãi để người dân có điều kiện tái đầu tư, không bị đứt gãy sinh kế. Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành kịp thời của NHCSXH. Việc ngân hàng thực hiện khoanh nợ cho người dân, cho vay mới đối với các gia đình đủ điều kiện có nhu cầu vay chính là nguồn động viên rất lớn, giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng khôi phục sản xuất”.

Được biết, để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau trận mưa lũ lịch sử, NHCSXH Nông Cống đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ khách hàng sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sinh kế như: tổ chức rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại từng hộ vay để có hướng xử lý phù hợp. Với các trường hợp bị ảnh hưởng nặng, chi nhánh thực hiện gia hạn nợ, khoanh nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ nhằm giúp người dân giảm áp lực tài chính. Đồng thời trên cơ sở nguồn vốn được bổ sung, chi nhánh chủ động bổ sung nguồn vốn ưu đãi để cho vay đối với các hộ đủ điều kiệu có nhu cầu vay vốn tái sản xuất, đầu tư lại giống cây trồng, vật nuôi và khôi phục hoạt động kinh doanh. Tại các điểm giao dịch xã, đội ngũ cán bộ NHCSXH phối hợp với các tổ tiết kiệm và vay vốn, hội đoàn thể để tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục và hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh chóng, minh bạch, đúng đối tượng.

NHCSXH Nông Cống đang giải ngân nguồn vốn ưu đãi thông qua 14 chương trình cho vay như: cho vay hộ nghèo, cận nghèo, cho vay giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... Mỗi khoản vay, dù nhỏ, nhưng lại là nguồn lực quý giúp hàng chục nghìn hộ dân là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất ổn định cuộc sống. Tính đến tháng 12/2025 tổng dư nợ đạt hơn 696,2 tỷ đồng với 11.046 hộ đang vay vốn.

Hiện NHCSXH Nông Cống đang rà soát, thống kê nhu cầu vay vốn khôi phục sản xuất để có kế hoạch cho vay bổ sung, trong đó ưu tiên giải ngân cho vay đối với các hộ dân, khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai.

Bài và ảnh: Đức Thanh