Đồng hành cùng học sinh THPT ôn thi “nước rút”

Thời điểm này, các nhà trường, thầy cô giáo đang tích cực hỗ trợ các sĩ tử khối 12 trong giai đoạn ôn thi “nước rút” để các em tự tin về “đích”.

Thầy, trò Trường THPT Tô Hiến Thành trong giờ ôn thi môn Hóa học.

Trường THPT Tô Hiến Thành, phường Hạc Thành có tổng số 357 học sinh khối 12. Ngay trong học kỳ 1, năm học 2025-2026, nhà trường đã yêu cầu giáo viên các bộ môn xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Bước sang học kỳ 2, nhà trường tiếp tục cân đối lại nguồn lực giáo viên, phân lịch ôn tập đảm bảo mỗi môn thi học sinh được ôn 2 tiết/tuần.

Lãnh đạo Trường THPT Tô Hiến Thành cho biết: “Ngoài thời gian ôn thi trên lớp, giáo viên nhà trường luôn đồng hành, hỗ trợ, giải đáp cho học sinh những vướng mắc trong quá trình ôn thi, luyện đề bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Hiện nay, nhà trường đang tranh thủ mọi khoảng thời gian trống để tổ chức ôn thi nhằm đảm bảo cho học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng, tự tin bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới”.

Trong điều kiện khó khăn về kinh phí, các nhà trường động viên giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tất cả vì học sinh, đồng hành cùng các em vượt qua kỳ thi tốt nghiệp. Nhiều giáo viên tự nguyện tăng giờ dạy với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Thầy giáo Tào Quang Tùng, giáo viên môn Hóa học, Trường THPT Tô Hiến Thành cho biết: “Trong quá trình ôn thi, tôi đã hệ thống lại kiến thức toàn diện cho học sinh từ lớp 10, 11 đặc biệt là chương trình lớp 12, từ những kiến thức cơ bản nhất để các con có nền tảng kiến thức vững chắc. Ở giai đoạn “nước rút”, tôi cũng chú trọng ôn luyện kỹ những chuyên đề trọng tâm, rèn kỹ năng làm bài để các em làm quen với áp lực thi cử”.

Dự kiến đăng ký xét tuyển vào Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc Trường Đại học Hà Nội, ngành Ngôn ngữ Trung, em Nguyễn Thị Thanh Lâm, học sinh lớp 12B1, Trường THPT Tô Hiến Thành cho biết: “Ngoài việc ôn tập ở trường, ở nhà em cũng luôn cố gắng tranh thủ thời gian để luyện đề, học online để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Trước kỳ thi quan trọng em cũng khá lo lắng nhưng được thầy cô động viên, hỗ trợ trong công tác ôn luyện nên em đã tự tin hơn nhiều”.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, các trường học khu vực miền núi của tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch ôn tập từ sớm, phân loại học sinh theo năng lực để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Tại Trường THPT Quan Hóa, xã Hồi Xuân, cùng với việc tăng cường ôn luyện kiến thức, nhà trường đặc biệt quan tâm đến điều kiện sinh hoạt và sức khỏe của học sinh trong mùa thi.

Bà Cao Thị Minh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quan Hóa cho biết: “Nhà trường yêu cầu giáo viên điều chỉnh thời lượng ôn tập hợp lý, tránh dạy học vào thời điểm nắng nóng đỉnh điểm. Nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ nước uống, hệ thống điện, quạt mát để học sinh có điều kiện ôn thi tốt nhất. Ngoài ra, ban giám hiệu cũng thường xuyên động viên giáo viên bám lớp, đồng hành, hỗ trợ học sinh yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm ôn luyện, vững tâm bước vào kỳ thi”.

Ngoài việc củng cố kiến thức, các nhà trường, giáo viên cũng đặc biệt chú ý động viên tinh thần học sinh. “Nhiều em học sinh bị áp lực tâm lý vì lo lắng kết quả thi, cộng thêm thời tiết nắng nóng nên dễ mệt mỏi. Các thầy, cô giáo của nhà trường luôn cố gắng tạo không khí học tập thoải mái nhất, khích lệ, động viên tinh thần, tranh thủ từng tiết ôn tập để củng cố kiến thức trọng tâm cho học sinh để các em tự tin hơn khi bước vào kỳ thi”, thầy giáo Lê Văn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Quan Sơn, xã Quan Sơn cho biết.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 11 - 12/6, tham dự kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có tổng số 42.987 thí sinh đăng ký dự thi tại 83 điểm thi với tổng số 1.875 phòng thi. So với kỳ thi năm 2025, số lượng thí sinh dự thi tăng 1.410 thí sinh, tăng 68 phòng thi và giảm 2 điểm thi.

Cùng với việc ôn thi cho học sinh, ngành giáo dục, các địa phương trong tỉnh đang tiến hành phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, phục vụ thi, đồng thời có kế hoạch cụ thể, thiết thực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bài và ảnh: Linh Hương