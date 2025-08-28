Đóng góp nhiều giá trị tốt đẹp cho đời

Trải qua 7 lần đại hội, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã ngày càng khẳng định được vai trò và dấu ấn nổi bật của cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) Thanh Hóa, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Mô hình kinh tế tổng hợp của hội viên Trương Văn Khoa, xã Thiệu Toán được các cựu chiến binh đến tham quan, học tập.

Rời xa chiến trường khốc liệt, rời xa mái nhà quân đội để nghỉ chế độ đã nhiều năm, nhưng tình yêu với lịch sử dân tộc trong lòng Đại tá Lương Sỹ Vui, phường Nam Sầm Sơn chưa bao giờ nguội tắt. Bởi thế mà suốt 17 năm qua, ông đã miệt mài “tiếp lửa” truyền thống cho biết bao thế hệ, để những trang sử vàng của dân tộc luôn được tỏa sáng. CCB Lương Sỹ Vui tâm sự: “Giáo dục truyền thống giữ vai trò quan trọng, đặc biệt là khi công nghệ thông tin và mạng xã hội phát triển nhanh chóng, tác động mạnh đến đời sống của giới trẻ. Là người từng trực tiếp cầm súng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị ác liệt nên tôi muốn làm một việc ý nghĩa, đó là mỗi năm dành từ 15 đến 20 buổi để nói chuyện truyền thống tại các nhà trường nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ”.

CCB Lương Sỹ Vui là tấm gương tiêu biểu trong công tác giáo dục truyền thống – một hoạt động nổi bật của phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ Tổ quốc, dân tộc Việt Nam đã viết nên những bản anh hùng ca chiến thắng, vang vọng mọi thời đại. Hòa cùng dòng chảy lịch sử dân tộc, vùng đất xứ Thanh giàu truyền thống cách mạng cũng đã đóng góp những trang sử rất đỗi tự hào. Để “truyền lửa” cách mạng và bồi đắp niềm tin cho thế hệ trẻ, 5 năm qua (2019-2024), các cấp hội CCB trong tỉnh đã tổ chức được 1.522 buổi nói chuyện truyền thống với 288.145 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Thông qua những câu chuyện chân thực, lôi cuốn, đầy xúc động từ những người đã từng vào sinh ra tử truyền đạt, tuổi trẻ Thanh Hóa đã cảm nhận sâu sắc, đầy đủ về những “thiên sử vàng” lấp lánh chiến công của quân và dân ta. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Để nhân lên những hành động đẹp vì đồng đội, Hội CCB Thanh Hóa đã phát động phong trào “Xóa nhà dột nát cho gia đình hội viên CCB khó khăn về nhà ở”. Theo đó, mỗi cán bộ, hội viên CCB đóng góp 24.000 đồng/năm, người có điều kiện thì ủng hộ nhiều hơn để xây dựng quỹ. Với số lượng cán bộ, hội viên đông đảo hơn 21.000 người, 5 năm qua, toàn tỉnh đã đóng góp và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ để làm mới, sửa chữa 486 ngôi nhà, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 23 tỷ đồng và gần 30.000 ngày công lao động từ hội viên.

Là người mới được trao tặng nhà tình nghĩa cách đây không lâu, CCB Đinh Thế Thân, xã Hoằng Hóa xúc động chia sẻ: “Nhiều năm về trước, ngôi nhà nhỏ của tôi phải gồng mình chống chọi với mưa nắng. Do di chứng chiến tranh để lại, tôi thường xuyên đau ốm, tuổi lại cao nên việc xây nhà là điều không thể. Được Hội CCB hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng với nguồn hỗ trợ của anh em dòng họ, ngôi nhà “Nghĩa tình CCB” đã sớm được hoàn thành. Lời nói chẳng đủ để tôi bày tỏ hết lòng biết ơn đối với cán bộ, hội viên CCB trong xã cùng bà con lối xóm. Đúng là, trong khó khăn mới thấy hết nghĩa tình của đồng đội. Xin cảm ơn Hội CCB - một hội thật sự đoàn kết, toàn tâm và đầy trách nhiệm”.

Luôn mang trong mình ý chí và phẩm chất kiên trung của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, bởi thế dù tuổi đã cao, sức cũng không còn khỏe như trước, nhưng nhiều CCB Thanh Hóa vẫn luôn gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình và đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Với 268 “Câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế”, toàn tỉnh đã thu hút 3.797 hội viên tham gia giúp nhau về vốn, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất ... Cùng với gần 3.000 tỷ đồng nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vốn khác, hàng nghìn hội viên CCB đã được vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 700 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 230 HTX, gần 1.500 trang trại, hơn 5.000 gia trại, gần 7.000 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 61.000 lao động. 5 năm qua, toàn tỉnh có 2.746 hộ CCB vươn lên khá, giàu, đưa tỷ lệ hộ CCB khá, giàu tăng lên 60,14%, cao hơn mức trung bình của tỉnh.

Với phương châm “Ở đâu có các phong trào, nơi đó có hội CCB; ở đâu có hội CCB, nơi đó có các hoạt động phong trào”, Hội CCB Thanh Hóa đã đi đầu trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động. Điển hình như, trong phong trào “CCB chung sức XDNTM, đô thị văn minh”, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã tự nguyện hiến hàng vạn m2 đất, đóng góp hàng chục tỷ đồng để làm đường giao thông, xây dựng công trình phúc lợi. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai rộng rãi với nhiều mô hình cụ thể. Phong trào CCB tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng đã nhận được nhiều thư cảm ơn của người dân và những người bị nạn, được nhiều nơi trong cả nước biết đến và học tập. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” đã góp phần tích cực trong thực hiện nếp sống mới, chống mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép.

Khép lại 5 năm thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, nhiều tập thể, cá nhân đã được Nhà nước, Chính phủ, Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ thi đua xuất sắc cùng nhiều Bằng khen. Đây là niềm tự hào, là sự ghi nhận xứng đáng đối với sự nỗ lực của cán bộ, hội viên CCB Thanh Hóa. Qua đó khẳng định rằng: Dẫu trong thời chiến hay giữa thời bình, những người CCB ấy vẫn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên, đóng góp nhiều giá trị tốt đẹp cho đời.

Bài và ảnh: Minh Khôi