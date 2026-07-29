Đồng bộ các giải pháp quản lý người nước ngoài từ cơ sở

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 60.000 lượt người nước ngoài đến tạm trú, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Con số này không chỉ phản ánh “nhịp đập” hội nhập ngày càng sôi động của tỉnh, mà còn đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý nhà nước và đảm bảo an ninh trật tự: phải làm vững ngay từ cơ sở để xóa bỏ các “khoảng trống” trong quản lý người nước ngoài.

Các cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Ảnh: Tuyết Hạnh

Trung bình mỗi tháng, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Nghi Sơn đón tiếp hàng chục lượt khách nước ngoài đến tạm trú, chủ yếu là đội ngũ chuyên gia, nhà đầu tư và người quản lý đến làm việc, tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Để nắm bắt thông tin kịp thời, lực lượng công an phường đã tuyên truyền, hướng dẫn 100% các cơ sở lưu trú cài đặt, sử dụng phần mềm khai báo tạm trú.

Theo bà Phạm Thị Hạnh, Trưởng phòng nhân sự của khách sạn Nghi Sơn, hiện nay, phần mềm này đã được tích hợp cả 2 tính năng: khai báo lưu trú dành cho người Việt Nam và dành cho người nước ngoài, rất thuận lợi cho các khách sạn, nhà nghỉ, nhất là khi cơ sở phải tiếp đón cùng lúc nhiều đoàn khách hỗn hợp. Điều này giúp doanh nghiệp vừa nâng cao được chất lượng phục vụ, vừa đáp ứng các quy định của pháp luật.

Về phía cơ quan công an, công an cấp xã là đơn vị được phân quyền tiếp nhận và xử lý tờ khai tạm trú, qua đó nắm bắt được nhanh nhất di biến động cũng như thông tin xuất nhập cảnh của người nước ngoài mà không gây phiền hà, không để hình thành nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Cùng với việc chuyển đổi mạnh sang quản lý dựa trên dòng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, lực lượng công an cũng xác định rõ cần tăng cường hoạt động kiểm tra thực tế, bám sát địa bàn. Bởi nhiều trường hợp người nước ngoài cố tình lợi dụng sự khác biệt về ngôn ngữ để trốn tránh cung cấp thông tin, hoặc do thời gian lưu trú ngắn ngày nên các cơ sở lưu trú nảy sinh tâm lý chủ quan, không thực hiện khai báo.

6 tháng đầu năm 2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã phối hợp với công an các địa phương thực hiện gần 130 lượt kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về khai báo tạm trú và chấp hành pháp luật xuất nhập cảnh. Qua đó, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với 51 người nước ngoài và 28 cơ sở lưu trú với tổng số tiền gần 470 triệu đồng.

Đáng chú ý, qua công tác nắm bắt địa bàn và đối chiếu cơ sở dữ liệu xuất nhập cảnh, nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, lao động khi không có giấy phép lao động tại Việt Nam đã bị trục xuất hoặc trao trả về nước kịp thời, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Điển hình, tháng 5/2026, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phát hiện 2 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch, rồi di chuyển đến địa bàn tỉnh Thanh Hóa lưu trú. Ngay sau đó, cơ quan công an đã phối hợp với lực lượng chức năng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), trao trả 2 công dân cho phía Trung Quốc theo đúng quy định.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm chấp hành pháp luật cho người dân và doanh nghiệp trong các hoạt động liên quan đến người nước ngoài, lực lượng công an cũng đã tham mưu cho cấp ủy, UBND các địa phương triển khai mô hình “Cơ sở lưu trú tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trong quản lý người nước ngoài” tại 28 xã, phường trong tỉnh. Điểm cốt lõi của mô hình không chỉ nằm ở việc kết nối thông tin qua phần mềm điện tử, mà đưa doanh nghiệp, cơ sở lưu trú từ người chấp hành quy định của pháp luật thành chủ thể tham gia đồng hành cùng lực lượng chức năng.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, việc siết chặt quản lý người nước ngoài bằng các giải pháp đồng bộ như tuyên truyền, ứng dụng khoa học - công nghệ và các biện pháp nghiệp vụ ngay ở cấp cơ sở cũng là cách để Thanh Hóa phòng ngừa từ sớm, từ xa các hoạt động biến tướng của lao động người nước ngoài, nhất là trong bối cảnh nhiều ổ nhóm tội phạm công nghệ cao đang có xu hướng dịch chuyển địa bàn từ các nước Campuchia, Thái Lan sang Việt Nam để hoạt động. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, du lịch an toàn, thuận lợi của tỉnh trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Tuyết Hạnh