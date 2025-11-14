Đông Á Thanh Hóa từng thoát án phạt cấm chuyển nhượng như thế nào?

Trước lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới được FIFA ban hành gần đây, CLB Đông Á Thanh Hóa không phải chưa từng trải qua tình huống tương tự. Những bài học từ chính mình năm đầu năm 2025 hay từ trường hợp của HAGL trước đây cho thấy án phạt của FIFA hoàn toàn có thể được gỡ bỏ nếu tranh chấp được xử lý triệt để.

CLB Đông Á Thanh Hoá bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới do vướng tranh chấp với cầu thủ Igor Silva.

Việc FIFA quyết định cấm CLB Thanh Hóa đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng là do tranh chấp với hậu vệ người Brazil Igor Silva khiến bóng đá Việt Nam bất ngờ. Lệnh cấm tạm thời này là biện pháp quen thuộc của FIFA nhằm buộc các CLB hoàn tất nghĩa vụ tài chính trong các vụ kiện tụng liên quan tới cầu thủ hoặc HLV.

Dù vậy, đây không phải lần đầu Thanh Hóa đối diện với một án phạt như thế.

Hồi tháng 3/2025, FIFA cũng từng ra quyết định cấm Thanh Hóa đăng ký cầu thủ mới sau khi đội bóng thua kiện cựu HLV của mình - Svetislav Tanasijevic . Nhà cầm quân người Serbia đã yêu cầu CLB chi trả các khoản lương còn nợ khi đôi bên thanh lý hợp đồng vào tháng 10-2023.

Đầu năm 2025, chính Thanh Hoá là đội đã bị dính án phạt tương tự của FIFA do vướng mắc về các khoản lương với HLV Svetislav Tanasijevic.

Theo phán quyết, Thanh Hóa phải thanh toán gần 20.000 USD (tương đương 3 tháng lương). Đội bóng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, gửi hồ sơ lên FIFA và chỉ chờ xác nhận cuối cùng để được gỡ bỏ án cấm. Đây được xem là một tiền lệ, cho thấy việc khắc phục tranh chấp luôn là chìa khóa để đội bóng được gỡ lệnh cấm.

Không chỉ Thanh Hóa, V.League thời gian qua cũng chứng kiến vụ việc tương tự, gần nhất là trường hợp của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Đội bóng phố Núi bị FIFA cấm chuyển nhượng 3 kỳ vì chưa thanh toán đầy đủ cho ngoại binh Martin Dzilah. Sau nhiều tháng tranh chấp, hai bên hòa giải thành công vào ngày 12/1/2025. Dzilah sau đó gửi đơn lên FIFA đề nghị tháo gỡ lệnh cấm.

Chỉ 2 ngày sau, ngày 14/1/2025, FIFA chính thức gỡ bỏ án phạt, cho phép HAGL trở lại thị trường chuyển nhượng ngay lập tức. Đây được xem là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy FIFA sẵn sàng dỡ bỏ án cấm ngay khi CLB tuân thủ đầy đủ phán quyết.

Với án phạt mới đây liên quan tới cầu thủ Igor Silva, Thanh Hóa đang đối diện giai đoạn đầy thách thức, nhất là khi đội bóng vẫn gặp khó khăn về tài chính và thượng tầng. Tuy nhiên, các tiền lệ cho thấy hướng giải quyết rất rõ ràng: Thanh toán đầy đủ các khoản còn nợ cho Igor Silva theo phán quyết của FIFA, gửi đầy đủ tài liệu chứng minh việc đã thực hiện nghĩa vụ, và cuối cùng là chờ FIFA xác nhận gỡ lệnh cấm.

Dzilah Martin vui vẻ bên giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành khi mọi thứ được tháo gỡ. Ảnh: SGGP.

Trường hợp Thanh Hóa đầu năm 2025 hay vụ HAGL với Martin Dzilah đều cho thấy rằng khi tranh chấp được xử lý minh bạch, FIFA thường gỡ án rất nhanh, thậm chí trong vài ngày.

Dù vậy, vụ việc lần này vẫn khiến người hâm mộ xứ Thanh không khỏi lo lắng bởi đây là giai đoạn đặc biệt khó khăn đối với bóng đá Thanh Hóa, khi vấn đề tài chính đang bị đình trệ, lương và các khoản chi cho thành viên đội bóng thời gian qua cũng chưa thể chi trả đầy đủ.

Trong bối cảnh “nước sôi lửa bỏng” ấy, câu hỏi lớn nhất lúc này là: liệu tranh chấp với Igor Silva sẽ được giải quyết ra sao và Thanh Hóa có đủ nguồn lực để nhanh chóng khắc phục nghĩa vụ theo yêu cầu của FIFA hay không?

Hoàng Sơn