Đông Á Thanh Hóa “trắng tay” trong ngày V.League 1 trở lại sân Ninh Bình

Chiều 23/8, trong ngày trái bóng V.League 1 lăn trở lại trên sân Ninh Bình Arena sau hơn một thập kỷ, CLB Đông Á Thanh Hóa đã phải nhận thất bại 0-4 trước đội chủ nhà đang hừng hực khí thế.

Ninh Bình dẫn trước 2-0 trước khi hiệp 1 khép lại. (Ảnh: Ninh Bình FC)

Ninh Bình bước vào vòng đấu này với quyết tâm khẳng định tham vọng trước đối thủ láng giềng Đông Á Thanh Hóa. Trong khi đó, đội bóng xứ Thanh đang trong quá trình xây dựng lại lối chơi dưới thời tân HLV Choi Won-kwon sau khi chia tay nhiều trụ cột. Đây cũng là trận đấu đặc biệt khi Ninh Bình lần đầu tiên được trở lại thi đấu trên sân nhà ở V.League - 1 sau hơn một thập kỷ.

Ngay từ những phút đầu, Ninh Bình nhập cuộc chủ động và liên tục tạo ra sức ép. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, Daniel Da Silva mở tỷ số ở phút 31 bằng cú dứt điểm nhanh trong vòng cấm. Đến phút bù giờ hiệp 1, Gustavo Henrique nhân đôi cách biệt sau pha xử lý khéo léo, giúp đội chủ nhà tạm dẫn 2-0 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, đội bóng xứ Thanh với đôi cánh Văn Thuận - Ngọc Mỹ vẫn miệt mài tìm đường vào khung thành thủ môn Văn Lâm. Tuy nhiên, trong ngày mà Thanh Thịnh bên cánh trái của Ninh Bình chơi tập trung, những “vũ điệu” của Văn Thuận đã không thể tạo nên bất ngờ cho hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Dù rất nỗ lực, Rimario và các đồng đội không thể có được bàn gỡ trên sân Ninh Bình Arena.

Trong lúc mải dâng cao tìm bàn gỡ, đội khách để lộ khoảng trống cho Ninh Bình phản công. Phút 63, Gustavo Henrique hoàn tất cú đúp bằng cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc. Chỉ ít phút sau, từ sai lầm của Thanh Hóa, Daniel Da Silva lập cú đúp, nâng tỉ số lên 4-0 sau đường căng ngang thuận lợi của Thanh Thịnh.

Những phút còn lại, Rimario đã hai lần đưa bóng vào lưới Ninh Bình nhưng đều không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Thất bại 0-4 khiến Đông Á Thanh Hóa tạm rơi xuống nhóm cuối bảng với vỏn vẹn 1 điểm sau hai vòng đấu. Ngược lại, Ninh Bình có chiến thắng ngọt ngào ngay trong trận đấu đầu tiên trở lại sân nhà ở V.League 1 sau hơn một thập kỷ, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Hoàng Sơn