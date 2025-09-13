Đông Á Thanh Hóa sớm dừng bước tại Cúp Quốc gia 2025/2026

Trở lại Cúp Quốc gia sau nhiều biến động, Đông Á Thanh Hóa đặt nhiều kỳ vọng tìm lại phong độ, nhưng trước một Hoàng Anh Gia Lai thi đấu hiệu quả, đội bóng xứ Thanh đã nhận thất bại 0-2 và sớm dừng bước ngay từ vòng đầu.

Ngọc Mỹ và các đồng đội dồn lên tấn công từ đầu trận nhưng không đủ sắc bén để có được bàn thắng sớm.

Sau chuỗi trận không như ý ở V.League 2025/2026 cùng những biến động, Đông Á Thanh Hóa bước vào lượt trận đầu tiên tại Cúp Quốc gia với nhiều kỳ vọng sẽ tìm lại sự tự tin. Sân chơi này từng là nơi đội bóng xứ Thanh gặt hái vinh quang với hai chức vô địch liên tiếp các mùa 2023 và 2023/2024.

Trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai diễn ra với tốc độ trung bình khi cả hai đội đều thận trọng, bởi đây là cuộc đối đầu loại trực tiếp. Dù không tạo ra nhiều tình huống dồn dập nhưng khung thành của thủ môn Xuân Hoàng (Thanh Hóa) và Trung Kiên (HAGL) vẫn nhiều lần bị đặt trong tình trạng báo động.

Phút 19, Xuân Hoàng liên tiếp cứu thua với hai pha cản phá xuất sắc ở tình huống đối mặt. Không lâu sau, Thanh Hoá cũng có tình huống đáp trả khi Văn Thuận đi bóng khéo léo trước khi chuyền thuận lợi để Nguyên Hoàng tung cú dứt điểm cận thành, nhưng Trung Kiên kịp phản xạ cứu thua cho HAGL.

Dù tạo ra nhiều cơ hội hơn, đội bóng xứ Thanh vẫn không thể có bàn thắng trước khi hiệp 1 khép lại.

Trong khi HAGL chủ động giảm nhịp độ để phá lối chơi, Thanh Hóa vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn song thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Bước sang hiệp 2, Đông Á Thanh Hóa có sự điều chỉnh nhân sự khi Lê Văn Thắng được tung vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Đội chủ nhà tạo ra những cơ hội đáng kể, trong đó có tình huống đánh đầu trúng xà ngang của trung vệ Mamadou ở phút 50.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 61. Chỉ ít phút sau khi được tung vào sân, Trần Gia Bảo lập công trong pha chạm bóng đầu tiên, giúp Hoàng Anh Gia Lai vượt lên dẫn trước 1-0.

Gia Bảo ghi bàn mở tỉ số cho HAGL.

Đây đã là trận đấu thứ 12 liên tiếp trên mọi đấu trường, Đông Á Thanh Hoá không thể chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai.

Trong những phút còn lại, Đông Á Thanh Hóa dồn lực tấn công và kiểm soát thế trận. Dẫu vậy, sự nôn nóng cùng khả năng dứt điểm thiếu chính xác khiến đội bóng xứ Thanh bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ở chiều ngược lại, HAGL thêm một lần nữa tận dụng không gian trống trải trước hàng phòng ngự của Đông Á Thanh Hoá để ghi bàn nhân đôi cách biệt nhờ cú sút xa của Cao Hoàng Minh.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Đông Á Thanh Hóa chính thức dừng bước tại Cúp Quốc gia 2025/2026.

Hoàng Sơn