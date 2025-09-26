Đông Á Thanh Hóa “đánh rơi” chiến thắng trên sân Hàng Đẫy

Chiều 26/9, trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đã có chiến thắng đầu tiên ở V.League 2025/2026 khi ngược dòng đánh bại Đông Á Thanh Hóa với tỷ số 2-1. Trận đấu diễn ra căng thẳng, quyết liệt bởi cả hai đội đều khát khao chiến thắng sau chuỗi trận toàn hòa và thua từ đầu mùa.

Đông Á Thanh Hoá nhập cuộc tự tin và bất ngờ có bàn thắng sớm.

Đông Á Thanh Hóa nhập cuộc đầy tự tin và gây bất ngờ khi có bàn thắng sớm ngay phút thứ 2. Từ một pha bóng lộn xộn trước vòng cấm, Rimario tận dụng sai lầm của hàng thủ Hà Nội để tung cú vô lê đẹp mắt, mở tỷ số cho đội khách.

Lợi thế dẫn bàn giúp thầy trò HLV Choi Won Kwon chơi hưng phấn, liên tục pressing khiến đối thủ lúng túng. Trong suốt hiệp một, Đông Á Thanh Hóa còn tạo thêm những cơ hội nguy hiểm từ các pha xâm nhập và sút xa của Nguyên Hoàng, Ngọc Mỹ, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng thứ hai.

Sau hiệp 1 phòng ngự tương đối chắc chắn, sang hiệp 2, đội bóng xứ Thanh bất ngờ để lộ nhiều khoảng trống.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, đội bóng xứ Thanh đã phải trả giá ngay đầu hiệp hai. Phút 48, Hai Long tung cú dứt điểm khiến thủ môn Y Eli Nie không bắt dính bóng, Daniel Passira nhanh chóng ập vào đá bồi, gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội. Bàn thắng này giúp đội chủ nhà cởi bỏ áp lực, thi đấu thanh thoát hơn và liên tục dồn ép Đông Á Thanh Hóa.

Đến phút 58, sau pha thoát xuống và căng ngang của Xuân Mạnh bên cánh phải, Luiz Fernando có mặt đúng lúc tung cú sút cận thành, đưa Hà Nội vươn lên dẫn 2-1.

Hai Long góp dấu giày ở bàn thắng quân bình tỉ số của CLB Hà Nội.

Quãng thời gian còn lại, Đông Á Thanh Hóa nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ, đáng chú ý là tình huống Ngọc Mỹ dứt điểm chệch cột dọc ở phút 70. HLV Choi Won-kwon đã tung tất cả con bài có trong tay như Văn Thắng, Quốc Phương, Damoth,... vào sân nhưng không thể tìm đường vào khung thành CLB Hà Nội và chấp nhận thúc thủ 1-2.

Đội bóng xứ Thanh nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành.

Trận thua này tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng của Đông Á Thanh Hóa lên con số 5, mới chỉ có 2 điểm và có nguy cơ tụt xuống vị trí cuối bảng sau khi vòng 5 kết thúc. Một thống kê đáng buồn khác, đây đã là trận đấu thứ 17 liên tiếp trên mọi đấu trường trong khoảng 15 năm qua, đội bóng xứ Thanh không thể thắng trên sân Hàng Đẫy trước CLB Hà Nội.

Trong khi đó, chiến thắng ngược dòng mang ý nghĩa giải tỏa rất lớn cho đội bóng Thủ đô sau những vòng đấu bế tắc, giúp họ tạm vươn lên 5 điểm và cải thiện đáng kể tinh thần cho chặng đường phía trước.

Hoàng Sơn