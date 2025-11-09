Đông Á Thanh Hóa đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ cuối cùng trên sân Pleiku

Trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và HAGL ở vòng 11 V.League 2025/26 diễn ra tối 9/11 trên sân Pleiku đã khép lại đầy tiếc nuối cho đội bóng xứ Thanh, khi họ để chủ nhà gỡ hòa 1-1 ở phút 90+10.

Đông Á Thanh Hóa đánh rơi chiến thắng ở những giây bù giờ cuối cùng trước HAGL. (Ảnh: VPF).

Bước vào trận đấu với quyết tâm giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí, thầy trò HLV Choi Won-kwon nhập cuộc chủ động và chơi pressing ngay từ đầu. Liên tiếp những cơ hội nguy hiểm được tạo ra, đặc biệt từ các pha phối hợp giữa Rimario và Võ Nguyên Hoàng, song sự thiếu may mắn khiến bàn thắng vẫn chưa đến.

Phải đến phút 45, sau pha đá phạt góc chuẩn xác của Lê Văn Thuận, trung vệ Pape Mamadou Mbodj bật cao đánh đầu tung lưới HAGL, mở tỷ số cho Đông Á Thanh Hóa. Bàn thắng giúp đội khách thi đấu hưng phấn, trong khi chủ nhà tỏ ra bế tắc trong khâu tổ chức tấn công.

Trung vệ Mbodj tiếp tục toả sáng ở những tình huống cố định.

Sang hiệp 2, HAGL tung các cầu thủ trẻ như Conceicao, Gia Bảo, Môi Se vào sân để tăng sức tấn công. Đội bóng phố núi nỗ lực dồn ép và một lần đưa bóng vào lưới Thanh Hóa, nhưng bàn thắng của Gia Bảo không được công nhận vì phạm lỗi trước đó. Ở chiều ngược lại, Rimario cũng có cơ hội “kết liễu” trận đấu nhưng không thành công.

Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút bù giờ. Khi tưởng như 3 điểm đã nằm trong tay, hàng thủ Thanh Hóa lại sơ sẩy trong tình huống cố định. Từ pha đá phạt của Marciel ở phút 90+10, trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt băng vào dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 cho HAGL.

Thanh Hóa không thể giành trọn 3 điểm ở trận đấu cuối cùng trong năm 2025.

Bàn thua ở giây cuối khiến Đông Á Thanh Hóa chỉ có được 1 điểm rời Pleiku, qua đó tiếp tục giậm chân ở nhóm cuối bảng. Dù vậy, màn trình diễn kiên cường của thầy trò HLV Choi Won-kwon trước vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực trước khi V.League tạm nghỉ để các đội tuyển quốc gia tập trung dịp FIFA Days.

Hoàng Sơn