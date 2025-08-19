“Dồn lực” GPMB phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam

Tại tỉnh Thanh Hóa, Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi qua địa phận 19 xã, phường với tổng chiều dài khoảng 95,33km, được bố trí 1 nhà ga và 3 trạm bảo dưỡng. Phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án ảnh hưởng đến hơn 2.100 hộ dân và hàng chục công trình hạ tầng. Để phục vụ dự án, các địa phương trên tuyến đã bắt tay ngay vào triển khai thực hiện công tác GPMB.

UBND xã Hoằng Giang tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết số 172/2024/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Tại xã Hoằng Giang, dự án có chiều dài khoảng 2,4km và bố trí 1 trạm bảo dưỡng. Tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 29,81ha, trong đó có khoảng 2,35ha đất ở, 22,845ha đất nông nghiệp, 1,68ha đất nghĩa trang, 0,445ha đất giáo dục, 0,79ha đất giao thông, 1,69ha đất sông ngòi, mặt nước. Rà soát của UBND xã Hoằng Giang cho thấy, dự án đi qua địa phận ảnh hưởng đến 522 hộ dân, trong đó có 103 hộ liên quan đến đất ở và 419 hộ liên quan đến đất nông nghiệp. Có 1 trường học, 2 khu nghĩa trang, 1 khu tâm linh bị ảnh hưởng. Số lượng đất ở của hộ dân lớn, lại ảnh hưởng đến trường học và cả các khu nghĩa trang Nhân dân với hơn 2.300 ngôi mộ, do đó nhiệm vụ GPMB với khối lượng công việc kiểm kê, thực hiện tái định cư (TĐC) được xác định là rất lớn.

Để thực hiện nhiệm vụ này, ngay sau khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hoằng Giang đã thành lập Ban Chỉ đạo GPMB do Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp làm trưởng ban; UBND xã đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC; tổ chức triển khai công tác GPMB dự án, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân nắm rõ về ý nghĩa của dự án, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Giang Lê Doãn Phương cho biết: Địa phương xác định công tác GPMB dự án là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó cần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án và thông tin về vị trí, quy mô xây dựng các khu TĐC đến từng cán bộ, đảng viên và các hộ dân để hiểu, đồng thuận; đồng thời quan tâm, tổ chức nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình triển khai, thực hiện.

Đến nay, trên cơ sở ranh giới dự án, UBND xã Hoằng Giang đã triển khai cắm mốc sơ bộ ngoài thực địa, rà soát, thống kê, xác định sơ bộ số hộ dân, các công trình bị ảnh hưởng bởi dự án và tổ chức hội nghị làm việc với các hộ dân tại các thôn Nhân Hòa, Quý Thọ, Bính Ất, Trinh Thọ để công khai chủ trương, các văn bản pháp lý liên quan và kế hoạch GPMB để thực hiện dự án. Đa số hộ dân đều đồng thuận với chủ trương xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao hiện đại tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Lê Ngọc Chinh, một trong số hộ dân của thôn Nhân Hòa phải di dời, TĐC để phục vụ dự án, chia sẻ: “Gia đình tôi có trên 300m2 đất ở và hơn 2.300m2 đất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Chúng tôi hoàn toàn thống nhất việc di dời, bàn giao đất để thi công dự án quan trọng này. Cán bộ xã đang rất tích cực trong công tác triển khai GPMB. Điều các hộ dân trong thôn mong muốn là các khu TĐC sẽ được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, để người dân có nơi ở mới tốt hơn; đồng thời phải có phương án hỗ trợ ổn định sản xuất để người dân có sinh kế mới khi phần lớn đất nông nghiệp bị thu hồi”.

Đối với nhiệm vụ thực hiện các khu TĐC, xã Hoằng Giang đã “chốt” xong 2 vị trí TĐC tại thôn Nhân Hòa, trong đó vị trí 1 dự kiến quy hoạch 4,06ha; vị trí 2 quy hoạch 3,95ha. UBND xã đã hoàn thành việc lập hồ sơ đề xuất vị trí, quy mô, tổng mức đầu tư các dự án TĐC tại địa bàn, chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều thuận lợi là vị trí các khu TĐC cùng nằm trong phạm vi thôn Nhân Hòa, có hệ thống giao thông đấu nối thông suốt, thuận lợi cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của các hộ dân sau khi di dời về nơi ở mới.

Tại phường Đông Tiến, dự án qua địa phận phường với chiều dài tuyến khoảng 3km, diện tích bị ảnh hưởng dự án khoảng 17,56ha, trong đó có khoảng 4,7ha đất thổ cư, 12,86ha đất nông nghiệp và đất khác. Qua kiểm tra, rà soát có khoảng 290 hộ gia đình, cá nhân có đất ở bị ảnh hưởng, phải di dời, TĐC.

Xác định được tầm quan trọng của dự án, phường đã và đang tập trung huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về dự án để tạo được sự đồng thuận của người dân; đồng thời phối hợp tổ chức thực hiện các công tác chuẩn bị liên quan đến nhiệm vụ GPMB dự án. UBND phường đã tổ chức họp Nhân dân lấy ý kiến vị trí các khu TĐC. Các hộ dân đã đồng thuận, thống nhất đề xuất UBND tỉnh chấp thuận 3 vị trí bố trí khu TĐC, trong đó có 2 vị trí đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, còn 1 vị trí đề nghị chấp thuận bổ sung. Đáng chú ý, qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhiều hộ dân đề xuất thu hồi đất ở thì được bồi thường bằng đất ở tại các khu TĐC. Do đó, phường đã đề xuất cơ quan có thẩm quyền thống nhất việc bồi thường bằng đất, làm cơ sở bố trí quỹ đất để thực hiện tốt công tác GPMB.

Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, rút ngắn khoảng cách vùng miền. Việc dự án đi qua địa phương sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển, song cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân. Quá trình bồi thường, GPMB, thu hồi đất sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đòi hỏi công tác này phải được thực hiện bài bản, thống nhất, quyết liệt, khẩn trương và trách nhiệm từ phía các ngành, địa phương liên quan, phấn đấu hoàn thành xây dựng các khu TĐC chậm nhất là tháng 9/2026; cơ bản hoàn thành, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công xây dựng trước tháng 12/2026 và hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong quý I/2027 theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

