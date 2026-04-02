Dồn lực giải phóng mặt bằng, tạo đà phát triển

Phường Quang Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường: Bắc Sơn, Ngọc Trạo, Phú Sơn và xã Quang Trung của thị xã Bỉm Sơn trước đây. Với diện tích tự nhiên hơn 29km2, dân số gần 33.000 người, địa bàn có vị trí tiềm năng khi nằm trên các trục kết nối giao thông quan trọng, đồng thời là khu vực phát triển công nghiệp - đô thị năng động. Chính vì vậy, khối lượng các dự án cần triển khai trên địa bàn lớn, yêu cầu cao về tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB).

Dự án mở rộng khu tái định cư phía Nam đường Hồ Tùng Mậu, phường Quang Trung đã hoàn thành GPMB hơn 70% khối lượng.

Hiện nay, phường Quang Trung đang tổ chức thực hiện GPMB đối với 11 dự án và chuẩn bị triển khai thêm 2 dự án mới. Trong đó có nhiều dự án trọng điểm, quy mô lớn, tác động trực tiếp đến phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật của khu vực. Có thể kể đến các dự án như: Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn với diện tích khoảng 3,5ha; Dự án đường nối khu đô thị mới phía Nam thị xã Bỉm Sơn cũ với Quốc lộ 217B (2,4ha); Tuyến giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6 (12,2ha); Khu đô thị mới 217B nối dài (16,5ha); Khu dân cư Phố Chợ tại khu nội thị số 02 - Tây Quốc lộ 1A (24,2ha); Khu đô thị mới Bắc sông Tống (32,9ha)... Ngoài ra, các dự án hạ tầng khu công nghiệp (KCN) như: Nam khu A - KCN Bỉm Sơn (145ha); Khu B - KCN Bỉm Sơn (27ha)... Đây đều là những dự án có quy mô diện tích lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, liên quan đến nhiều loại đất và nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Trước áp lực lớn trong công tác GPMB, phường Quang Trung đã xác định rõ quan điểm GPMB phải đi trước một bước, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đối với từng dự án cụ thể, địa phương đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, đồng thời kiện toàn các hội đồng GPMB để nâng cao hiệu quả điều hành. Sau khi các quy định pháp luật mới được ban hành, đặc biệt là các nghị quyết, nghị định, văn bản liên quan đến đất đai và bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phường đã chủ động rà soát lại toàn bộ quy trình, tổ chức thông báo thu hồi đất đối với các trường hợp chưa hoàn tất thủ tục.

Dự án mở rộng khu tái định cư phía Nam đường Hồ Tùng Mậu là một trong những điểm nhấn trong công tác GPMB của phường. Với quy mô khoảng 2,5ha, dự án này đóng vai trò quan trọng trong việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án phát triển hạ tầng trên địa bàn. Đến nay, địa phương đã hoàn thành chi trả GPMB với diện tích hơn 1,8ha; phần diện tích còn lại khoảng 6,9ha đang được tập trung hoàn thiện hồ sơ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của các hộ dân liên quan.

Mặc dù nỗ lực đạt được những kết quả tích cực, song nhìn nhận một cách khách quan, công tác GPMB tại phường Quang Trung vẫn đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Việc các dự án đầu tư công phải chuyển tiếp qua nhiều giai đoạn với các quy định khác nhau khiến quá trình thực hiện mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, thực trạng sử dụng đất còn tồn tại nhiều bất cập, không ít trường hợp người dân xây dựng công trình, tạo lập tài sản trên đất không đúng mục đích sử dụng đất đã được cấp. Đơn giá bồi thường còn thấp so với kỳ vọng của người dân; nguồn vốn thực hiện công tác GPMB của địa phương còn khó khăn...

Ông Nguyễn Thành Bắc, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Quang Trung cho biết, công tác GPMB trên địa bàn có tính chất phức tạp khi liên quan đến nhiều loại dự án, từ KCN, khu dân cư đến hạ tầng kỹ thuật. Đối tượng và loại đất thu hồi cũng rất đa dạng, gồm đất có nguồn gốc nông trường, đất nông nghiệp, đất ở, đất vườn, ao..., tạo áp lực lớn trong quá trình triển khai. Thực tiễn này đòi hỏi địa phương phải quyết liệt trong tổ chức thực hiện, đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành nhằm kịp thời tháo gỡ “điểm nghẽn”, hoàn thành tốt nhiệm vụ GPMB, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phường Quang Trung đang tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB thực hiện các dự án, nhất là tại các khu vực động lực phát triển, khu vực thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, các dự án giao thông quan trọng, có tính trọng điểm, kết nối vùng. Địa phương xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là các quy định của Nhà nước về GPMB để nâng cao nhận thức của người dân là một trong những giải pháp quan trọng. Đồng thời, tăng cường đối thoại với người dân, công khai, minh bạch các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải đáp kiến nghị, thắc mắc của người có đất thu hồi. Đối với những trường hợp đã được bảo đảm quyền lợi về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật, nhưng cố tình không chấp hành, bàn giao GPMB khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, phường sẽ cương quyết thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Bài và ảnh: Minh Hiền