Đồn Biên phòng Pù Nhi giúp dân tạo sinh kế

Những năm qua Đồn Biên phòng Pù Nhi không chỉ làm tốt công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, mà còn thực hiện tốt nhiệm vụ tạo sinh kế cho các hộ nghèo trên địa bàn đơn vị phụ trách.

Mô hình trồng cây táo mèo của gia đình ông Thao Nọ Gia ở bản Pù Ngùa.

Đưa chúng tôi đi thăm hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo nhờ trồng cây táo mèo ở bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi, Thiếu tá Hơ Văn Xá, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Pù Nhi cho biết, để tạo sinh kế cho người dân trong phát triển kinh tế, năm 2019 đơn vị triển khai xây dựng mô hình điểm trồng cây táo mèo tại bản Pù Ngùa. Bám sát nhiệm vụ được giao, anh đã tuyên truyền, vận động và hướng dẫn gia đình ông Thao Nọ Gia trồng 4ha táo mèo. Bằng cách cầm tay chỉ việc trong chăm sóc, diện tích táo mèo của gia đình ông Gia phát triển tốt. Đến năm 2021 anh tiếp tục vận động gia đình ông Gia mở rộng thêm 1ha táo mèo và 1,5ha sa nhân. Cùng với đó, anh vận động thêm hộ gia đình ông Va Văn Câu ở bản Lốc Há, xã Nhi Sơn trồng 2ha cây đào xen lẫn cây mận. Vụ mùa năm 2023 các loại cây của gia đình ông Gia và ông Câu bắt đầu có quả và cho thu nhập.

Đưa chúng tôi lên khu đồi trồng táo mèo đang cho quả sắp đến ngày thu hoạch, ông Gia cho biết: Được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi vận động, gia đình tôi đã đưa cây táo mèo vào trồng thử nghiệm trên diện tích đất nương rãy. Giờ đây, vườn táo mèo của gia đình tôi đã cho thu hoạch và mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng năm.

Đến thăm mô hình trồng mận xen đào của gia đình ông Câu ở bản Lốc Há, ông cho biết: Gia đình ông được Đồn Biên phòng Pù Nhi lựa chọn đưa giống cây mận và đào về trồng thí điểm, ban đầu ông cũng lo lắng vì kỹ thuật chăm sóc cùng với kinh phí mua giống cây không có. Tuy nhiên, khi được Thiếu tá Hơ Văn Xá truyền đạt kỹ thuật, thấy khả thi nên ông làm theo. Hiện nay, gia đình ông trồng 4ha mận xen đào và đã cho thu hoạch. Vụ đầu tiên gia đình thu hoạch cả mận và đào được trên 200kg, bán ra thị trường thu về được hơn 40 triệu đồng. Thấy vậy, nhiều người trong bản đã đến học hỏi kỹ thuật để trồng theo.

Trao đổi về công tác hỗ trợ sinh kế cho người dân trên địa bàn, Trung tá Bùi Xuân Ngãi, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pù Nhi cho biết: Đơn vị quản lý trên địa bàn 2 xã biên giới là Pù Nhi và Nhi Sơn, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mông chiếm hơn 80%. Với thói quen phát nương, rẫy trên những sườn núi cao để trồng sắn, ngô và phó mặc cho thiên nhiên nên đời sống đồng bào còn gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, đơn vị đã phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, giúp dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Điển hình như các mô hình: “Trồng thí điểm cây táo mèo trên đồi núi trọc khu Pú Lậu”, “Trồng rau cải Mông tập trung”, “Trồng thí điểm cây nghệ và cây mít Thái”, “Chăn nuôi lợn đen, gà lông màu và vịt”, “Trồng cây sắn cao sản”, “Trồng cây dứa mật và dưa chuột Mông (dưa Lào)”... nên chỉ trong thời gian ngắn các mô hình sản xuất này đã được nhân rộng trên khắp địa bàn 2 xã, người dân thấy được hiệu quả kinh tế nên hăng hái tham gia. Bên cạnh đó, đơn vị còn phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách hộ gia đình thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với đồng bào tại các bản.

Có thể khẳng định, những mô hình phát triển sản xuất của Đồn Biên phòng Pù Nhi triển khai đã trực tiếp tạo sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn đứng chân. Qua đó không chỉ thay đổi tư duy, nhận thức cho đồng bào về phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mà còn xây dựng hình ảnh đẹp về người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân bản.

Bài và ảnh: Tiến Đạt