Đội tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận giao hữu cuối tại Hàn Quốc; FIFA cân nhắc mở rộng World Cup lên 64 đội

Vòng chung kết U21 Quốc gia 2026 với sự khởi đầu kịch tính tại bảng A và B; Siêu máy tính Opta dự báo Pháp là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương World Cup 2026... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (13/7).

Đội tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận giao hữu cuối tại Hàn Quốc

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối của chuyến tập huấn tại Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Chiều 11/7, toàn đội tiếp tục duy trì cường độ tập luyện cao, tập trung hoàn thiện các bài phối hợp phòng ngự và tấn công để chuẩn bị cho trận đấu tập quan trọng gặp CLB Gangwon vào ngày 13/7.

Lê Giang Patrik (phải) sắp có giải đấu quốc tế đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam.

Thủ thành Đặng Văn Lâm chia sẻ sự hài lòng về quá trình chuẩn bị chất lượng của đội bóng. Trước sự cạnh tranh quyết liệt cho vị trí chính thức, Văn Lâm dành lời khen ngợi cho sự hòa nhập nhanh chóng của Lê Giang Patrik và tinh thần tập thể của toàn đội.

Sau trận đấu với Gangwon, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ trở về nước để tiếp tục chuẩn bị cho trận giao hữu với Myanmar và chiến dịch bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2026.

Vòng chung kết U21 Quốc gia 2026: Khởi đầu kịch tính tại bảng A và B

Chiều 12/7, Vong chung kết U21 Quốc gia 2026 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Trong ngày ra quân, các ứng viên vô địch đã gặp nhiều thách thức.

Các trận đấu mở màn diễn ra hấp dẫn. Ảnh: VFF

Tại bảng A, tâm điểm giữa chủ nhà PVF-CAND và Hà Nội kết thúc với tỷ số hòa 1-1, trong khi TP.HCM giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước An Giang nhờ cú đúp của Nhạc Minh.

Ở bảng B, SLNA và Thể Công Viettel bất phân thắng bại với cùng tỷ số 1-1, còn HAGL có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Tây Ninh 2-0.

Giải đấu tiếp tục sôi động vào ngày 13/7 với các trận đấu thuộc bảng C giữa Đồng Nai gặp PVF và Đà Nẵng đối đầu Công an Hà Nội, hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn cho người hâm mộ bóng đá trẻ.

FIFA cân nhắc mở rộng World Cup lên 64 đội trong tương lai

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa xác nhận kế hoạch thảo luận về việc mở rộng quy mô World Cup lên 64 đội sau khi kỳ giải năm 2026 khép lại. Dù thể thức 48 đội hiện tại được đánh giá là thành công, FIFA vẫn muốn hướng tới việc tạo thêm cơ hội cho các nền bóng đá đang phát triển.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: Reuters

Ý tưởng này xuất phát từ đề xuất của CONMEBOL nhằm kỷ niệm 100 năm World Cup vào năm 2030, với phương án chia thành 16 bảng, mỗi bảng 4 đội. Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ UEFA cùng nhiều liên đoàn khác do lo ngại về áp lực lịch thi đấu và công tác tổ chức.

Tương lai của mô hình 64 đội hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm tranh luận trong bóng đá thế giới thời gian tới.

Siêu máy tính Opta dự báo Pháp là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương World Cup 2026

Vòng bán kết World Cup 2026 đã xác định được bốn đại diện ưu tú: Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina.

Dự đoán của Siêu máy tính Opta về khả năng vào chung kết và vô địch World Cup của 4 đội. Ảnh: Opta

Theo dự đoán mới nhất từ siêu máy tính Opta, đội tuyển Pháp đang được đánh giá cao nhất với 34,0% cơ hội vô địch nhờ phong độ bùng nổ của Kylian Mbappe. Bám sát phía sau là Tây Ban Nha (23,4%) với chuỗi 36 trận bất bại đầy ấn tượng.

Bellingham ăn mừng sau khi ghi bàn cho tuyển Anh. Ảnh: Getty

Trong khi đó, tuyển Anh (21,9%) được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút so với đương kim vô địch Argentina (20,6%). Dù Messi và các đồng đội đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, siêu máy tính vẫn đặt dấu hỏi về khả năng bảo vệ ngôi vương của đại diện Nam Mỹ trong cuộc đối đầu đầy duyên nợ với tuyển Anh tại bán kết.

Quy định “xóa thẻ” của FIFA mang lại lợi thế cho tuyển Anh trước trận bán kết

Theo điều lệ World Cup 2026, FIFA áp dụng quy định “xóa thẻ” vàng cho các cầu thủ trước thềm vòng bán kết. Nhờ đó, hàng loạt trụ cột quan trọng của tuyển Anh như Jude Bellingham, Declan Rice, cùng bộ đôi hậu vệ Marc Guehi và Nico O’Reilly đã được xóa thẻ sau vòng tứ kết.

Tiền đạo Jude Bellingham (phải) được xóa thẻ vàng trước trận bán kết gặp Argentina. Ảnh: Reuters

Điều này giúp họ tránh được rủi ro bị treo giò nếu nhận thêm thẻ vàng trong trận bán kết gặp Argentina vào ngày 16/7, đảm bảo cơ hội góp mặt tại chung kết nếu đội bóng đi tiếp. Bên phía Argentina, tiền đạo Lautaro Martinez cũng được hưởng lợi từ quy định này.

Việc làm sạch hồ sơ kỷ luật không chỉ giải tỏa áp lực tâm lý, mà còn giúp các đội bóng có điều kiện sử dụng đội hình mạnh nhất trong những trận đấu quyết định.

HS