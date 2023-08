Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh

Sự hy sinh dũng cảm, quên mình của người con Thanh Hóa Phạm Ngọc Anh để cứu tài sản của người dân trong thiên tai, hoạn nạn là rất cao đẹp, xứng đáng được thế hệ trẻ, lực lượng công an và Nhân dân cảm phục, học tập, noi theo.

Chiều 28-8, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Đàm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn đã phối hợp tổ chức trao, truy tặng Huân chương Dũng cảm cho gia đình anh Phạm Ngọc Anh, người đã dũng cảm quên mình trong khi tham gia hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ trong tình huống cấp bách, liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Tham gia đoàn công tác có đại diện cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ Dân sự tỉnh, Công an và các ngành, đoàn thể của tỉnh Lâm Đồng. Về phía tỉnh Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban thi đua – khen thưởng tỉnh, huyện Quảng Xương và thị trấn Tân Phong.

Trước đó, vào chiều ngày 30-7, nhận thông tin khu vực chốt CSGT trên Quốc lộ 20, khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở, nên cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Mađagui đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã trở về chốt để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị.

Đoàn công tác thắp hương, chia buồn cũng gia đình anh Phạm Ngọc Anh.

Khi biết tin chốt CSGT đèo Bảo Lộc do mưa lớn bị ngập, có dấu hiệu sạt lở bờ ta-luy phía sau, anh Phạm Ngọc Anh đã đề nghị được cùng cán bộ, chiến sĩ CSGT về chốt để cùng di dời phương tiện, trang thiết bị của chốt và của nhân dân đến nơi an toàn. Trong quá trình thực hiện, bất ngờ lượng lớn đất, đá đổ xuống vùi lấp 3 cán bộ, chiến sĩ công an và anh Phạm Ngọc Anh, dẫn đến tử vong.

Người thân không khỏi tiếc thương với sự ra đi của anh Phạm Ngọc Anh.

Trước sự hy sinh dũng cảm quên mình của anh Phạm Ngọc Anh, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ, kính trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho anh.

Ngày 17-8-2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh. Quyết định của Chủ tịch nước nêu rõ, anh Phạm Ngọc Anh đã có hành động dũng cảm quên mình trong lúc hỗ trợ cứu hộ tài sản của Nhà nước, Nhân dân khi xảy ra vụ sạt lở đèo Bảo Lộc thuộc địa phận thị trấn Đạ M'ri (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).

Anh Phạm Ngọc Anh, sinh năm 2000, quê quán tại thị trấn Tân Phong huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nơi ở trước khi mất tại huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng). Anh Phạm Ngọc Anh từng là chiến sĩ công an nghĩa vụ tại Công an Lâm Đồng từ tháng 3-2021 đến tháng 6-2023. Sau khi xuất ngũ, anh về Đạ Huoai sinh sống.

Bà Vương Thị Ngãi, bà ngoai của anh Phạm Ngọc Anh đã vội vã từ từ Đắk Lắk trở về quê để chia sẻ nỗi đau, sự mất mát với gia đình.

Bà Vương Thị Ngãi, bà ngoại của anh Phạm Ngọc Anh cũng đã vội vã từ Đắk Lắk trở về quê để chia sẻ nỗi đau với gia đình, người thân. Bà chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình của cháu khá éo le. Bố cháu mới mất cách đây 3 năm. Ngọc Anh vào Lâm Đồng cùng với ông bà nội, các cô, chú họ hàng.

Bà Bùi Thị Hảo - mẹ của anh Phạm Ngọc Anh đã liên tiếp phải nhận những mất mát lớn.

Sau hoàn thành nhiệm vụ chiến sỹ công an nghĩa vụ, Ngọc Anh ở trong Lâm Đồng để làm ăn, còn mẹ và em trai hiện học lớp 11 vẫn ở thị trấn Tân Phong. Ngọc Anh là con ngoan và rất có hiếu với gia đình và ông bà. Dù bận công việc nhưng cháu luôn dành sự quan tâm tới mẹ và em trai ở quê cũng như người thân trong gia đình. Gia đình lại thêm một sự mất mát lớn nữa”.

Dù phải chịu nỗi đau mất mát quá lớn nhưng bà Bùi Thị Hảo luôn tự hào về người con trai cả Phạm Ngọc Anh của mình.

Nén lại nỗi đau, sự mất mát chồng chất, mẹ của anh Phạm Ngọc Anh là bà Bùi Thị Hảo luôn luôn nhớ về con trai của mình với niềm tự hào: “Ngọc Anh nó hiền lắm, lại ngoan và rất chăm chỉ làm việc, lúc nào cũng lo cho mẹ và em ở nhà. Cháu chỉ có mong muốn đi làm kiếm tiền để hỗ trợ mẹ trong cuộc sống và nhất là lo cho em trai ăn học”.

Theo nguyện vọng của gia đình và thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đàm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng đã trao, truy tặng Huân chương Dũng cảm cho thân nhân gia đình anh Phạm Ngọc Anh.

Đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo Ban thi đua – khen thưởng tỉnh, huyện Quảng Xương cùng chia sẻ sự mất mát với gia đình anh Phạm Ngọc Anh.

Đồng thời, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và khẳng định: Sự hy sinh dũng cảm, quên mình của người con Thanh Hóa Phạm Ngọc Anh để cứu tài sản cho nhân dân trong thiên tai, hoạn nạn là rất cao đẹp, xứng đáng được lực lượng công an, thế hệ trẻ và Nhân dân cảm phục, học tập, noi theo.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng trao số tiền 20 triệu đồng động viên gia đình anh Phạm Ngọc Anh.

Đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng động viên, chia sẻ mất mát với gia đình anh Phạm Ngọc Anh.

Trước đó, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn cũng đã quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh. Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã phát động phong trào thi đua đặc biệt học tập tấm gương của 3 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh và anh Phạm Ngọc Anh.

