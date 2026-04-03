Bộ Nội vụ: Không có chủ trương hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ tổ, 30/4 và 1/5

Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan không có chủ trương mới về việc hoán đổi ngày nghỉ. Lịch nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 vẫn thực hiện theo thông báo trước đó.

Lịch nghỉ lễ Tết hàng năm áp dụng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin hoán đổi ngày làm việc để được nghỉ kéo dài 9 ngày trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 sắp tới, đại diện cơ quan chức năng khẳng định sẽ không có sự thay đổi nào so với lịch đã công bố.

Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), cho hay lịch nghỉ lễ, tết năm 2026 đã được Chính phủ phê duyệt và Bộ Nội vụ ban hành thông báo từ tháng 10/2025. Phương án nghỉ lễ này được xây dựng dựa trên Bộ luật Lao động và đã trải qua quá trình lấy ý kiến rộng rãi từ các ban, ngành, các cấp có liên quan.

“Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan không có chủ trương mới về việc hoán đổi ngày nghỉ. Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4, 1/5 năm 2026 vẫn sẽ được thực hiện nghiêm túc, đúng theo văn bản đã ban hành trước đó,” ông Bình cho hay.

Như vậy, ngày 10/3 Âm lịch rơi vào Chủ nhật 26/4, theo quy định sẽ được nghỉ bù vào thứ hai 27/4, kỳ nghỉ vì thế lễ kéo dài ba ngày từ 25-27/4.

Sau giỗ Tổ, người lao động đi làm bình thường ngày 28-29/4 và bước vào kỳ nghỉ lễ tiếp theo. Dịp 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, người lao động được nghỉ hai ngày chính thức, thêm hai ngày cuối tuần nên tổng ngày nghỉ là 4, từ thứ Năm 30/4 đến Chủ nhật 3/5.

Lịch trên áp dụng cho công chức, viên chức, lao động khu vực nhà nước.

Đối với lao động khu vực tư, lịch nghỉ lễ Tết áp dụng theo quy định của Bộ Luật Lao động và thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người lao động. Do đó, một số trường đại học chủ động công bố lịch hoán đổi để giảng viên, sinh viên đặt vé về quê hoặc có kế hoạch riêng. Một số doanh nghiệp cũng đang có kế hoạch hoán đổi ngày nghỉ cho người lao động để nghỉ thông hai kỳ lễ kéo dài 9 ngày.

Việt Nam hiện có 11 ngày nghỉ lễ chính thức, gồm Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Nguyên đán 5 ngày, giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, dịp 30/4-1/5 là 2 ngày, Quốc khánh 2 ngày.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó đề xuất bổ sung thêm 24/11 là ngày Văn hóa Việt Nam, lao động nghỉ làm hưởng nguyên lương. Nếu được thông qua, số ngày nghỉ lễ chính thức trong năm sẽ tăng lên 12.

Hồng Kiều - Vietnamplus

