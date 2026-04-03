Công bố điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời đến năm 2030

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 1908/SVHTTDL-QLVHGD về việc công bố công khai Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Theo đó, việc công bố nhằm thông tin rộng rãi tới các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, bảo đảm tính minh bạch, đồng bộ trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

Quyết định được ban hành căn cứ Luật Quảng cáo năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo năm 2025, cùng các quy định pháp luật liên quan. Nội dung quy hoạch điều chỉnh tập trung rà soát, cập nhật, bổ sung các vị trí quảng cáo ngoài trời phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và đảm bảo mỹ quan, an toàn giao thông.

Toàn văn Quyết định số 862/QĐ-UBND đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ https://svhttdl.thanhhoa.gov.vn, đồng thời số hóa hồ sơ quy hoạch để các tổ chức, cá nhân thuận tiện tra cứu.

Mã QR truy cập hồ sơ số hóa tại trụ sở và trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương:

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo được khuyến nghị chủ động tiếp cận nội dung quy hoạch để triển khai hoạt động đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển lĩnh vực quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn tới.

Tại Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, quy mô quy hoạch tổng số 2.153 vị trí, trong đó bao gồm 71 vị trí kế thừa; 34 vị trí điều chỉnh; 2.048 vị trí bổ sung mới. Về phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ số thông qua hệ thống định vị toàn cầu (GPS); mã định danh QR; bản đồ số vệ tinh để quản lý hiện trạng và cấp phép công trình quảng cáo. Bản đồ quy hoạch và các phụ lục vị trí, tọa độ GPS do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp. Phụ lục tọa độ GPS là căn cứ xác định vị trí quy hoạch; tọa độ chỉ mang tính chất định vị phục vụ công tác quản lý và xác định phạm vi vị trí quảng cáo theo quy hoạch, không làm phát sinh quyền đầu tư của tổ chức, cá nhân. Việc xác định vị trí cụ thể để lắp đặt công trình quảng cáo phải căn cứ điều kiện thực tế tại địa điểm dự kiến và sự phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông cùng với các quy hoạch chuyên ngành có liên quan.

