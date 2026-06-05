Đội nắng chờ con thi, phụ huynh vỡ òa khi thấy nụ cười của sĩ tử

Sáng 5/6, tỉnh Thanh Hóa chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Trong khi bên trong phòng thi là những phút căng thẳng với môn Ngữ văn kéo dài 120 phút, thì bên ngoài cổng trường, hàng nghìn phụ huynh lặng lẽ đội nắng chờ con với đủ cung bậc cảm xúc.

Video: Đội nắng chờ con thi, phụ huynh vỡ òa khi thấy nụ cười của sĩ tử.

Dưới cái nắng đầu hè ngày càng gay gắt, những chiếc ô đủ màu sắc nối dài trên vỉa hè. Nhiều phụ huynh mặc áo chống nắng kín mít, đội mũ rộng vành, ngồi nép dưới những tán cây hiếm hoi hoặc tìm chỗ trú tạm bên các bức tường để chờ con hoàn thành bài thi.

Trên gương mặt họ là sự hồi hộp không giấu được. Thi thoảng, ánh mắt lại hướng về phía cánh cổng trường đóng kín như muốn dõi theo từng phút làm bài của con em mình. Có người tranh thủ đọc báo, lướt điện thoại, nhưng phần lớn vẫn thấp thỏm ngóng đợi tiếng trống báo hết giờ thi.

Nhiều phụ huynh cho biết dù biết con đã ôn tập kỹ lưỡng nhưng kỳ thi vào lớp 10 vẫn là một dấu mốc quan trọng, quyết định chặng đường học tập tiếp theo. Vì vậy, họ muốn có mặt từ sớm để động viên và tiếp thêm tinh thần cho con.

Chị Lê Thị Quyến (phường Hàm Rồng) cho biết, dù đã cùng con chuẩn bị kỹ kiến thức từ nhiều tháng nay nhưng đến sáng thi chính thức, chị vẫn không khỏi hồi hộp. “Tôi đưa con đến điểm thi từ sớm, chỉ mong con giữ được tâm lý thoải mái, làm bài đúng với khả năng của mình”, chị Quyến chia sẻ.

Khoảng hơn 10 giờ, khi tiếng trống kết thúc môn thi vang lên, không khí trước cổng trường lập tức trở nên sôi động. Hàng trăm ánh mắt đồng loạt hướng về phía lối ra. Những bước chân vội vã xuất hiện sau cánh cổng trường khiến sự chờ đợi suốt buổi sáng của các bậc phụ huynh như được giải tỏa.

Từng tốp thí sinh bước ra trong sắc áo đồng phục trắng nổi bật dưới nắng hè. Nhiều em nở nụ cười tươi, vẫy tay thể hiện sự tự tin sau khi hoàn thành bài thi. Không ít em vừa ra khỏi cổng trường đã nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng cha mẹ giữa dòng người đông đúc.

Theo ghi nhận tại các điểm thi, đa số thí sinh đánh giá đề thi môn Ngữ văn có cấu trúc quen thuộc, nội dung gần gũi với thực tiễn, không đánh đố. Điều này giúp nhiều em tự tin phát huy kiến thức và kỹ năng làm bài đã được rèn luyện trong quá trình ôn tập.

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt các sĩ tử sau môn thi đầu tiên. Những cuộc trò chuyện rôm rả về đề thi nhanh chóng diễn ra ngay trước cổng trường. Tiếng cười xen lẫn những lời nhận xét về từng câu hỏi làm bầu không khí bớt căng thẳng hơn sau nhiều tháng ngày ôn luyện.

Ở phía bên kia, nhiều phụ huynh không giấu được sự nhẹ nhõm khi thấy con bước ra với tâm trạng thoải mái. Những chai nước mát, chiếc khăn lau mồ hôi hay lời hỏi han vội vàng được trao đi ngay dưới cái nắng gay gắt của đầu hè.

Giữa dòng người tấp nập trước cổng trường, hình ảnh những người cha, người mẹ lặng lẽ đội nắng chờ con và những nụ cười rạng rỡ của các thí sinh sau môn thi đầu tiên đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc về mùa thi. Đó không chỉ là câu chuyện của một kỳ thi chuyển cấp, mà còn là hành trình của sự đồng hành, kỳ vọng và yêu thương mà mỗi gia đình gửi gắm vào những bước trưởng thành của con em mình.

Hoàng Đông - Phương Đỗ