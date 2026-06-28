Đổi mới sinh hoạt chi bộ - hiện thực hóa chủ trương của Đảng thành nhiệm vụ thực tiễn

Trong những năm qua, Chi bộ thôn Hải Ninh, xã Như Thanh luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Trong các buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, xây dựng các chuyên đề để triển khai. Tại các buổi sinh hoạt, chi bộ thường xuyên phổ biến, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của địa phương. Chi bộ luôn phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất; thường xuyên nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo của chi ủy thôn trong việc khuyến khích, vận động Nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa...

Các đồng chí trong chi ủy Chi bộ thôn Hải Ninh nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của người dân trên địa bàn.

Bí thư Chi bộ thôn Hải Ninh, Đoàn Xuân Toàn cho biết: “Chi ủy đã phân công đảng viên phụ trách từng nhóm gia đình để vận động, tuyên truyền các đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chi bộ cũng chú trọng bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch cho đảng viên; nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, trong các cuộc vận động đóng góp như: ủng hộ làm nhà cho người nghèo; ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ... luôn được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Do đó, năm 2025 chi ủy, chi bộ được đảng ủy xã tặng giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”.

Chi bộ thôn Xuân Điền là một trong những chi bộ phát huy tốt tinh thần dân chủ, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất. Bên cạnh tích cực vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ sản xuất, chăn nuôi nhỏ lẻ sang phát triển theo hướng hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chi bộ còn làm tốt công tác vận động người dân tham gia đóng góp, hiến đất mở đường thực hiện các dự án giao thông. Đến nay, chi bộ đã vận động 31 hộ dân hiến gần 1.000m2 đất các loại; vận động con em xa quê đóng góp gần 300 triệu đồng, xây dựng và mở rộng gần 2km đường giao thông nông thôn, mở rộng các vòng cua tại các ngã ba, ngã tư; vận động Nhân dân đóng kinh phí để di rời các cột điện trên trục đường thôn vào vị trí thuận lợi tiện cho việc lưu thông của các phương tiện... Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, chi bộ đã vận động mọi người chuyển đổi 100ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây rau màu cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

Bà Phùng Thị Hà, Bí thư Chi bộ thôn Xuân Điền, cho biết: “Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, chúng tôi luôn khuyến khích các đảng viên đưa ra những ý kiến, nội dung xây dựng các chương trình phát triển kinh tế của thôn. Các ý kiến được đưa ra phải sát thực tế, phù hợp với điều kiện của thôn. Đồng thời chi ủy giao cho từng đảng viên phụ trách theo dõi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng nhóm dân cư để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của từng hộ dân...”.

Xác định chi ủy, chi bộ là nơi đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mỗi đảng viên và Nhân dân, Đảng ủy, UBND xã Như Thanh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ. Trong đó, các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc; cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, coi đây là mệnh lệnh chính trị. Sinh hoạt chi bộ phải là nơi giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên, là nơi triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng thành hành động cụ thể, thiết thực trong từng lĩnh vực công tác, thực tiễn cuộc sống; là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên phải xác định sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng là cuộc họp quan trọng thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng theo Điều lệ Đảng, bảo đảm thời lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy; duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, cấp ủy.

Bà Trần Thị Kim Thoa, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Như Thanh, cho biết: "Ban đã tham mưu cho Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trên cơ sở đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Qua đó, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trên địa bàn xã từng bước được nâng lên. Các cuộc họp chi bộ thường có các đồng chí cấp ủy, cán bộ các ban, phòng của xã cùng dự sinh hoạt để định hướng những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đồng thời định hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của chi bộ. Thông qua các buổi họp, các đồng chí bí thư chi bộ đã kịp thời tuyên truyền triển khai các văn bản mới, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, Đảng ủy xã và các chính sách, pháp luật mới của Nhà nước để cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng thực hiện”.

Bài và ảnh: Minh Khanh