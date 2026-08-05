Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị

Chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ phường Sầm Sơn

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, lối sống trong nội bộ. Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ phường Sầm Sơn đang tập trung chuyển trọng tâm từ “học tập, làm theo” sang “thực hành” một cách tự giác, thiết thực và hiệu quả.

Người dân đến nộp hồ sơ đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sầm Sơn. Ảnh: Việt Hương

Ngay sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công rất tốt đẹp, ngày 13/7/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Đây là một trong những chủ trương lớn của Đảng nhằm góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05: Nhìn thẳng vào sự thật, quyết tâm làm theo lời Bác

Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW khóa XIII trên địa bàn phường Sầm Sơn, việc học tập và làm theo Bác đã thực sự lan tỏa sâu rộng vào đời sống. Nếp sống này trở thành công việc thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện và được ghi nhận: từ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân; những người nông dân không chịu đói nghèo, tiên phong ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng làm giàu trên quê hương; công nhân miệt mài tạo ra sản phẩm mang thương hiệu Việt; đến các doanh nhân trăn trở tìm giải pháp phát triển du lịch, khơi dậy tiềm năng địa phương để hiện thực hóa lời căn dặn của Bác Hồ khi Người về thăm Sầm Sơn.

Trong 5 năm qua, kinh tế thành phố phát triển mạnh mẽ, năng lực sản xuất nổi trội, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 12,7%, đứng thứ hai toàn tỉnh; quy mô giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 28.025 tỷ đồng, đứng thứ 5 toàn tỉnh, gấp 2,16 lần và tăng 4 bậc so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 88,5 triệu đồng, tăng 1,47 lần so với đầu nhiệm kỳ, đứng thứ 2 toàn tỉnh.

Xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ phường đạt kết quả rõ nét. Việc gắn học tập Bác với trách nhiệm nêu gương giúp cán bộ, đảng viên tự giác “tự soi”, “tự sửa”, nâng cao đạo đức cách mạng, góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Để đạt được kết quả này, ngay sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW ra đời, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai nghiêm túc, quyết liệt. Việc học Bác được xác định là trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của cán bộ, Nhân dân Sầm Sơn đối với Bác Hồ. Nhiều cấp ủy có cách làm sáng tạo, giải quyết dứt điểm các vấn đề trọng tâm, bức xúc tại địa phương. Tinh thần trách nhiệm, lề lối tác phong làm việc, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên, đã góp phần quan trọng vào kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vẫn còn một số hạn chế: Tình trạng làm qua loa, đối phó, bệnh “thành tích”, “hình thức” vẫn diễn ra ở một số nơi. Việc chọn nội dung chuyên đề hằng năm để khắc phục hạn chế, yếu kém chưa thực sự quyết liệt. Công tác tự phê bình và phê bình chưa thường xuyên, còn nể nang, né tránh; một bộ phận cán bộ, đảng viên ngại học, chưa mạnh dạn nhận khuyết điểm. Việc triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg trong các cơ quan nhà nước có nơi còn hời hợt, chưa sát thực tế.

Triển khai Chỉ thị 07-CT/TW: Quyết tâm chuyển mạnh sang thực hành, tạo sự đột phá

Ngay sau khi Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sầm Sơn đã yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xác định rõ khâu đột phá, xây dựng giải pháp khả thi, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện. Cần tập trung đổi mới phong cách làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe và đối thoại trực tiếp với Nhân dân; phòng, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; thực hành tiết kiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát. Phấn đấu tạo sự chuyển biến đồng bộ, toàn diện trong tất cả các cấp, các ngành.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng phường Sầm Sơn hướng dẫn nghiệp vụ cho các đồng chí chi ủy và đảng viên Chi bộ. Ảnh: Hoài Linh

Trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung vào các định hướng trọng tâm:

Tập trung rà soát, xác định nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém từ nhiệm kỳ trước và những hạn chế, yếu kém phát sinh trong năm 2026, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp hiệu quả, tích cực hơn, phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, đề ra mốc thời gian hoàn thành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém. Đồng thời tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị, như: ô nhiễm môi trường; dự án chậm tiến độ, công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng...

Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu, cấp trên làm gương cho cấp dưới, người có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cần công khai kế hoạch của bản thân trước tổ chức, cơ quan, đơn vị. Bí thư các cấp ủy công khai những nội dung trong kế hoạch của mình trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở địa phương để cán bộ, Nhân dân biết và giám sát.

Quyết tâm đột phá vào “điểm nghẽn”, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, đa dạng hóa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển các loại hình sản phẩm nổi trội, khác biệt, hấp dẫn, có giá trị gia tăng cao, nhất là phát triển dịch vụ và du lịch - ngành kinh tế trụ cột - xứng tầm của đô thị du lịch trọng điểm, với chất lượng dịch vụ và sản phẩm phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu mới của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp, hướng về cơ sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; khơi dậy và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và toàn dân, tạo động lực cho phát triển.

Điều cốt lõi nhất trong thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là đội ngũ cán bộ, người đứng đầu phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phải lấy tư tưởng của Người để soi rọi bản thân, suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc, gần dân, sát dân, thật sự dân chủ, nói đi đôi với làm, tạo động lực mới và sự chuyển biến rõ nét trong việc đổi mới phương pháp, phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, với ý chí, khát vọng và tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường bước vào “kỷ nguyên phát triển mới”, để vững chắc một niềm tin: Tạo ra “kỳ tích” mới, tạo ra sự đột phá phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và sự kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh; phấn đấu vươn lên trở thành phường “kiểu mẫu” của một tỉnh “kiểu mẫu” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu lúc sinh thời.

Bùi Quốc Đạt

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sầm Sơn