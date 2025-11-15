Đổi mới, sáng tạo, xây dựng Công đoàn Báo và Đài phát Thanh - Truyền hình Thanh Hóa vững mạnh

Chiều 15/11, Công đoàn Báo và Đài Phát Thanh - Truyền hình Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo Báo và Đài Phát Thanh - Truyền hình Thanh Hóa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại đại hội. (Ảnh: Việt Đức)

Sau hợp nhất, Công đoàn Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa có 265 đoàn viên, sinh hoạt tại 8 tổ công đoàn và 1 công đoàn thành viên.

Thời gian qua, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Biên tập, sự hướng dẫn, giúp đỡ của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa; sự phối hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, Công đoàn Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa đã tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác.

Tiết mục văn nghệ tại đại hội. (Ảnh: Việt Đức)

Trong đó nổi bật là công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức thành công hội nghị cán bộ, viên chức lao động hàng năm. Qua đó, đánh giá việc thực hiện chương trình công tác trong năm và thảo luận các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tú, Phó Trưởng Phòng Nội dung số trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Công đoàn. (Ảnh: Việt Đức)

Các phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng và đạt kết quả tốt. Hằng năm, CBVCLĐ của Công đoàn Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa đều tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Viên chức tỉnh Thanh Hóa phát động như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn. Do vậy, nội dung và hình thức thể hiện các chương trình phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và trên các hạ tầng số ngày càng có sự cải tiến và đổi mới rõ rệt.

Hoạt động của Ban nữ công đạt được những hiệu quả thiết thực. Ban nữ công đã làm tốt công tác thăm hỏi các gia đình nữ CBVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. 100% tổ công đoàn duy trì tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 100% gia đình chị em đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Đồng chí Lê Thị Hoài Anh, đại diện Tổ Công đoàn phòng Thời sự trình bày tham luận tại đại hội. (Ảnh: Việt Đức)

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung liên quan đến việc nâng cao kỹ năng tác nghiệp đa phương tiện trong hoạt động báo chí; ứng dụng công nghệ AI trong hoạt động báo chí; vai trò của công đoàn trong phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật...

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Việt Đức)

Nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Công đoàn Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể và các giải pháp để thực hiện.

Trong đó, phấn đấu xây dựng ít nhất 1 đến 2 mô hình thực hiện phong trào thi đua “Tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”; hằng năm, có trên 95% đoàn viên đăng ký các danh hiệu thi đua của chuyên môn và công đoàn; có từ 10 đến 15 sáng kiến, ý tưởng, sáng tạo được áp dụng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc chuyên môn...

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo đại hội. (Ảnh: Việt Đức)

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa đã đạt được thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Công đoàn Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa cần cụ thể hoá các nghị quyết của Đại hội Công đoàn tỉnh cũng như chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào thực tiễn hoạt động của đơn vị, trong đó phải cụ thể hoá các phong trào thi đua gắn với thực hiện 5 tiên phong, 5 đồng hành và tạo ra 5 chuyển động phù hợp với đơn vị.

Ban Biên tập, Ban Chấp hành Công đoàn Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa cần cụ thể hoá mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm truyền thông lớn của cả nước, phát triển đa loại hình, đa phương tiện, đa nền tảng. Tập trung tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh; phản ánh kịp thời hơi thở cuộc sống, những vấn đề được dư luận quan tâm. Đặc biệt, cần chú trọng thông tin chính xác, khách quan, có tính định hướng cao, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc.

Công đoàn Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa phải quan tâm thực hiện những việc làm cụ thể, thiết thực để khơi dậy tình yêu nghề trong CBVCLĐ thông qua các phong trào như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Cùng với đó, cần chú trọng xây dựng cơ quan văn hóa, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí cùng văn hóa người làm báo, xây dựng môi trường làm việc tích cực, năng động, sáng tạo. Quan tâm chăm lo phát triển về thể chất, tinh thần cho CBVCLĐ.

Các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành khóa mới cần cố gắng học tập rèn luyện, phát huy mô hình “4 nhanh, 3 mạnh, 4 giỏi”. Cụ thể, phải bao quát nhanh, kết nối nhanh, thích ứng nhanh, thúc đẩy nhanh; mạnh về nghiên cứu, mạnh về đổi mới sáng tạo, mạnh về chuyển đổi số; giỏi về huy động nguồn lực, giỏi về xử lý tình huống, giỏi về tổng kết để rút ra những mô hình điển hình. Từ đó, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đại hội. (Ảnh: Việt Đức)

Các đại biểu bỏ phiếu tại đại hội. (Ảnh: Việt Đức)

Các đồng chí: Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Việt Đức)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 đồng chí; bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nguyễn Đạt