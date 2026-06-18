Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên

Chiều 18/6, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị đại biểu khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh và 250 đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên, cán bộ hội viên và thanh niên toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2024-2026, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được kết quả toàn diện trên nhiều mặt. Nổi bật là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai rộng khắp với sự tham gia tích cực của đông đảo hội viên, thanh niên bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ gắn với các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh và các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tích cực phối hợp với các đơn vị tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Thanh Hóa”; thành lập và phát triển mạng lưới thành viên các câu lạc bộ “Thanh niên khởi nghiệp”, duy trì hiệu quả câu lạc bộ “Thanh niên phát triển kinh tế” tại các xã, phường; vận hành hiệu quả quỹ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp cấp tỉnh; hỗ trợ chuyển giao khoa học - kỹ thuật, trao vốn khởi nghiệp...

Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp thanh niên tham gia, tiêu biểu như hoạt động “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Tháng ba biên giới”...

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Thanh Hóa - Đoàn kết - Tiên phong - Khát vọng - Cống hiến”, nhiệm kỳ 2026-2029, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phấn đấu hỗ trợ ít nhất 50 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; trên 1 triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do các cấp hội tổ chức; 350 nghìn lượt thanh niên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số; 150 nghìn lượt thanh niên trở lên được tư vấn nghề nghiệp việc làm.

Các tham luận tại hội nghị đã tập trung vào một số nội dung như: hỗ trợ phương thức tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho hội viên, thanh niên trên không gian mạng; tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện của cán bộ hội trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất, ứng phó tình huống khẩn cấp...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị hội tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng lớp thanh niên Thanh Hóa có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hội theo hướng thiết thực, linh hoạt, hướng mạnh về cơ sở và đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên. Triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Nâng cao hiệu quả các chương trình đồng hành với thanh niên, nhất là trong khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số và phát triển sinh kế bền vững. Củng cố tổ chức hội vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh, năng lực, uy tín và thực sự gần thanh niên.

Hội nghị đã thông qua đề án điều chỉnh cơ cấu nhân sự và thực hiện công tác hiệp thương 2 chức danh Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa VII; bổ sung tham gia Ủy ban, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Hội.

Nguyễn Đạt