Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, gắn với kết quả nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 371/TB-VPCP ngày 14/7/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại phiên họp lần thứ hai của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác thi đua, khen thưởng vừa bảo đảm tính liên tục, vừa có những chuyển biến tích cực, bám sát các mục tiêu chiến lược theo Nghị quyết và chương trình hành động Đại hội XIV của Đảng. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã chủ động, kịp thời tham mưu, thể chế hóa các chủ trương của Đảng về thi đua, khen thưởng trong giai đoạn phát triển mới, nhất là đã trình Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi.

Các cấp, các ngành, các địa phương đã chủ động phát động và triển khai các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, xã hội, tập trung giải quyết dứt điểm những việc khó, việc cấp bách phát sinh, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương, người dân, doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển chung và góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực của đất nước trong thời gian qua.

Bên cạnh các mặt tích cực, một số phong trào thi đua còn nặng về hình thức, chưa bám sát gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, của địa phương. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, đặc biệt là các mô hình hay về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh... còn chậm, chưa tạo sự lan tỏa đồng đều.

Một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm, coi trọng công tác thi đua khen thưởng; nhiều nơi trông chờ, ỷ lại vào hướng dẫn của cấp trên trong triển khai. Còn tình trạng nể nang, bệnh thành tích trong khen thưởng.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong thi đua, khen thưởng chưa có nhiều đổi mới; cơ sở dữ liệu trên hệ thống quản lý thi đua, khen thưởng toàn quốc còn hạn chế, chưa đồng bộ.

Hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Với các mục tiêu phát triển đất nước cho cả nhiệm kỳ, đặc biệt là trong năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, khối lượng công việc rất nặng nề và bên cạnh những kết quả tích cực, bước đầu đã đạt được, vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức đặt ra.

Do đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước hiệu quả, thực chất hơn nữa trên toàn quốc và các ngành, các cấp, nhất là các lực lượng trực tiếp tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đóng góp, lan tỏa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm tăng trưởng “2 con số”. Thủ tướng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các văn bản hướng dẫn thi hành và tổ chức hướng dẫn, phổ biến trong hệ thống làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp nhất là các điểm mới để việc thực hiện Luật và các văn bản quy định chi tiết Luật được thuận lợi, đồng bộ, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác thi đua, khen thưởng, góp phần tạo khí thế, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững”2 con số“giai đoạn 2026 - 2030”. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành chương trình hành động với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, thực chất, sát thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, tạo đột phá hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phong trào thi đua không chỉ nằm ở khẩu hiệu, mà phải gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể; chỉ tiêu mang tính định lượng; kết quả, sản phẩm đầu ra, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và chỉ số phát triển làm thước đo (như kết quả tăng trưởng GRDP; thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm quốc gia; xử lý các dự án ách tắc, tồn đọng; hoàn thiện thể chế, pháp luật; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu, các sản phẩm công nghệ chiến lược phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực...).

Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số trong thi đua, khen thưởng

Đổi mới công tác khen thưởng theo hướng thực chất, hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên người lao động trực tiếp, nhà khoa học, doanh nghiệp... có mô hình hay, đột phá, lan tỏa cao. Chủ động phát hiện, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; giải phóng mặt bằng cho triển khai các dự án trọng điểm quốc gia; trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ; tham gia cứu hộ, cứu nạn động đất tại Venezuela; xây dựng các trường bán trú tại các xã biên giới; bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong điều kiện hết sức khó khăn; tham gia xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số...

Rà soát, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, nhất là chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với điều kiện, năng lực của cơ sở và chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để phòng tránh tiêu cực.

Phát huy vai trò của từng thành viên Hội đồng, nhất là trong việc rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua tại các cụm, khối thi đua được phân công phụ trách; kịp thời phát hiện các mô hình hay, cách làm tốt để đề xuất khen thưởng, cũng như những vướng mắc tại địa phương để tham mưu cho Hội đồng giải quyết.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số trong thi đua, khen thưởng. Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Bộ Chỉ tiêu với các chỉ số đo lường cụ thể để phục vụ công tác đánh giá thi đua, khen thưởng. Việc chấm điểm, bình xét thi đua phải dựa trên dữ liệu thực, quy trình đánh giá phải khách quan, minh bạch, hồ sơ khen thưởng phải giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính, giấy tờ cho cơ sở và đối tượng được khen thưởng./.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/doi-moi-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-theo-huong-thuc-chat-gan-voi-ket-qua-nhiem-vu-va-muc-tieu-cu-the-102260714173821883.htm