Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

Đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa thất bại chóng vánh trước BCTT Binh đoàn 19

Duy Tính
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tại lượt trận thứ 3 Vòng 1 Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia (VĐQG) các câu lạc bộ năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa  để thua chóng vánh 0/3 trước Binh chủng Thông tin (BCTT) Binh đoàn 19, tụt xuống thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa thất bại chóng vánh trước BCTT Binh đoàn 19

Tại lượt trận thứ 3 Vòng 1 Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia (VĐQG) các câu lạc bộ năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa để thua chóng vánh 0/3 trước Binh chủng Thông tin (BCTT) Binh đoàn 19, tụt xuống thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa thất bại chóng vánh trước BCTT Binh đoàn 19

Đội hình của XMLS Thanh Hóa trong cuộc so tài với BCTT Binh đoàn 19 tại lượt trận thứ 3 Giải bóng chuyền VĐQG năm 2026.

Sau trận thắng kịch tính 3/2 trước đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An tại lượt trận thứ 2, người hâm mộ đặt niềm tin vào một chiến thắng của đội bóng chuyển nữ xứ Thanh tại lượt trận thứ 3 trước BCTT Binh đoàn 19. Tuy nhiên, trong trận đấu này, các học trò của huấn luyện viên (HLV) Bùi Huy Sơn đã thi đấu thiếu gắn kết.

Đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa thất bại chóng vánh trước BCTT Binh đoàn 19

Hàng tấn công của XMLS Thanh Hoá bế tắc khi không có được sự hỗ trợ tốt từ các vệ tinh xung quanh.

Trong set đầu tiên, các cầu thủ nữ XMLS Thanh Hoá khởi đầu tốt khi dẫn 6/3, nhưng với những lỗi bước 1 liên tiếp, Đoàn Thị Xuân và đồng đội đã để thua 13/25. Sang set thứ 2, hàng thủ của XMLS Thanh Hoá vẫn thi đấu chệch choạc, trong khi chủ công ngoại binh Cai Xiaoqing bị khoá chặt. Vì vậy, đoàn quân của HLV Bùi Huy Sơn tiếp tục để thua với tỷ số 18/25.

Đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa thất bại chóng vánh trước BCTT Binh đoàn 19

Ngoại binh Cai Xiaoqing bị hàng chắn của đối phương theo kèm khá sát.

Trong nửa đầu set thứ 3, cả XMLS Thanh Hoá và BCTT Binh đoàn 19 bám đuổi nhau từng điểm số một, nhưng trong thời điểm cuối, đội bóng áo lính đã có chuỗi lên điểm liên tiếp để có chiến thắng 25/17, qua đó thắng chung cuộc 3/0 trước XMLS Thanh Hoá. Trận thua này khiến thầy trò HLV Bùi Huy Sơn tụt xuống thứ 7 trên bảng xếp hạng và còn nhiều việc phải làm nếu muốn lọt vào Top 4.

Đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa thất bại chóng vánh trước BCTT Binh đoàn 19

Một trận đấu không thành công của Đoàn Thị Xuân & những đồng đội bên phía XMLS Thanh Hoá.

Ở lượt trận thứ 4, đội bóng chuyền nữ xứ Thanh sẽ có trận đấu quan trọng với Ngân hàng Công thương vào ngày 12/4.

Duy Tính

Từ khóa:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh