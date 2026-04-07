Đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa không thể tạo bất ngờ trước LPBank Ninh Bình

Trong trận ra quân tại Giai đoạn 1, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) các câu lạc bộ năm 2026 tại Đông Anh, Hà Nội, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể tạo nên bất ngờ trước đương kim á quân LPBank Ninh Bình.

Các cầu thủ XMLS Thanh Hóa được đăng ký thi đấu với LPBank Ninh Bình.

Trong cuộc so tài với nhà á quân LPBank Ninh Bình, huấn luyện viên (HLV) Bùi Huy Sơn bên phía XMLS Thanh Hóa đã tung ra sân những cầu thủ tốt nhất với chủ công ngoại binh Cai Xiaoqing, đối chuyền đội trưởng Đoàn Thị Xuân, cây chuyền hai Tôn Thị Minh Thư, phụ công Quách Kim Luyến, chủ công Hoàng Thị Thảo và Libero Nguyễn Thị Kim Liên.

Trong sec đấu thứ nhất, đội bóng chuyền nữ xứ Thanh đã thi đấu khá gắn kết với những pha ghi điểm của ngoại binh Cai Xiaoqing để có chiến thắng sát nút 27/25.

Ngoại binh Cai Xiaoqing (số 36) vẫn là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất cho XMLS Thanh Hóa trong trận đấu này.

Tuy nhiên, sang sec thứ 2, các cầu thủ LPBank Ninh Bình đã khóa chặt tay đập Cai Xiaoqing bên phía XMLS Thanh Hóa và đoàn quân của HLV đã để thua với tỷ số 22/25.

Sang sec thứ 3, sức mạnh của nhà đương kim á quân LPBank Ninh Bình đã được thể hiện. Trong khi đó, những pha phối hợp tấn công không tốt cùng các pha phòng thủ lỏng lẻo đã khiến XMLS Thanh Hóa để thua chóng vánh 11/25.

Một mình Cai Xiaoqing không thể giúp XMLS Thanh Hóa tạo bất ngờ trước nhà á quân LPBank Ninh Bình

Kịch bản trong sec thứ 4 cũng diễn ra tương tự khi thế trận hoàn toàn thuộc về LPBank Ninh Bình và đoàn quân của HLV Thái Thanh Tùng tiếp tục chiến thắng cách biệt 25/13, qua đó hoàn tất màn ngược dòng chiến thắng với tỷ số 3/1 trước XMLS Thanh Hóa. Tỷ số các sec lần lượt là 25/27, 25/22, 25/11 và 25/13 nghiêng về LPBank Ninh Bình.

Libero 14 tuổi Quách Thị Hoài Ân (áo đỏ) liên tục được HLV Bùi Huy Sơn vào sân.

Không thể tạo nên bất ngờ trước nhà á quân LPBank Ninh Bình trong trận mở màn của giai đoạn 1 Giải bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ năm 2026, XMLS Thanh Hóa vẫn còn nhiều nhiệm vụ khó khăn phía trước nếu muốn lọt vào Top 4 ở mùa giải năm nay.

Dù thua trận, nhưng các cầu thủ trẻ như Hoài Ân và Kim Luyến đã có những trải nghiệm quý giá.

Theo kế hoạch, ở lượt trận thứ 2 của Giai đoạn 1, đội bóng chuyền nữ xứ Thanh sẽ tiếp tục gặp nhiều thử thách lớn khi phải so tài với đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An vào ngày 9/4 tới.

Duy Tính