Doanh số xuất khẩu vũ khí toàn cầu đạt mức kỷ lục

Theo báo cáo công bố ngày 1/12 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), doanh thu của 100 tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới đã đạt mức kỷ lục 679 tỷ USD trong năm 2024, giữa bối cảnh các cuộc chiến ở Ukraine và Gaza đẩy nhu cầu quốc phòng tăng vọt.

Cuộc chiến ở Ukraine thúc đẩy nhu cầu bán vũ khí. Ảnh minh họa: AFP

Báo cáo cho thấy doanh thu ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu tăng 5,9% so với năm trước, trong đó Mỹ và châu Âu tiếp tục chiếm ưu thế, còn các nhà sản xuất châu Á chịu tác động từ bê bối tham nhũng và hạn chế xuất khẩu. Dù đối mặt tình trạng thiếu nguyên liệu và nhân lực, các công ty Israel và Nga vẫn ghi nhận mức tăng mạnh, phản ánh nhu cầu vũ khí thế giới duy trì ở mức rất cao.

SIPRI cho biết doanh số vũ khí toàn cầu năm 2024 đã lên mức cao nhất từng ghi nhận, khi các tập đoàn quốc phòng tận dụng giai đoạn nhu cầu leo thang. Trong 100 doanh nghiệp dẫn đầu, 39 tập đoàn của Mỹ thu về 334 tỷ USD, chiếm gần một nửa tổng doanh số toàn cầu và tăng 5,8% so với năm trước. Khối châu Âu có 26 doanh nghiệp, đạt tổng doanh thu 151 tỷ USD, tăng 13%. Tập đoàn Czechoslovak (CSG) ghi nhận mức tăng ấn tượng 193%, lên 3,6 tỷ USD, nhờ sáng kiến cung cấp đạn pháo cho Ukraine do Czech khởi xướng.

Sản xuất đạn pháo. Ảnh minh họa: AP

Nga có hai tập đoàn góp mặt trong danh sách, đạt tổng doanh thu 31,2 tỷ USD, tăng 23%, dù nước này thiếu hụt lao động lành nghề cho nhu cầu sản xuất hiện tại. Ngược lại, 23 doanh nghiệp thuộc châu Á – Thái Bình Dương giảm doanh thu 1,2%, xuống còn 130 tỷ USD, chủ yếu do sự sụt giảm của các hãng quốc phòng Trung Quốc khi nhiều hợp đồng lớn bị hoãn hoặc hủy trong năm qua. Trong khi đó, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng trưởng nhờ nhu cầu từ châu Âu.

Chín doanh nghiệp Trung Đông đạt tổng doanh thu 31 tỷ USD, trong đó ba hãng của Israel tăng 16%, lên 16,2 tỷ USD. Tuy nhiên, SIPRI cảnh báo ngành quốc phòng châu Âu sẽ gặp nhiều trở ngại hơn trong việc bảo đảm nguồn nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Lê Hà

Nguồn: AFP