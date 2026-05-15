Doanh nghiệp nào bị kiểm tra sử dụng phần mềm lậu từ ngày 07/5/2026 đến 30/5/2026?

Theo Kế hoạch 2545/KH-BVHTTDL năm 2026 các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nội dung số; truyền thông, quảng cáo; phát hành phim, âm nhạc; phần mềm, công nghệ thông tin; thương mại điện tử; dịch vụ internet, mạng xã hội; có hoạt động khai thác các tác phẩm, chương trình trên môi trường mạng sẽ bị kiểm tra sử dụng phần mềm lậu từ ngày 07/5/2026 đến 30/5/2026.

Ảnh Thư viện pháp luật.

Theo Kế hoạch 2545/KH-BVHTTDL năm 2026 (xem tại đây) nội dung kiểm tra sử dụng phần mềm lậu từ ngày 07/5/2026 đến 30/5/2026 gồm:

- Về hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép hoạt động chuyên ngành (nếu có); hồ sơ liên quan đến hoạt động cung cấp nội dung số);

- Việc chấp hành quy định về quyền tác giả, quyền liên quan: Hợp đồng chuyển nhượng, sử dụng tác phẩm; văn bản cho phép khai thác quyền; chứng từ thanh toán quyền tác giả, quyền liên quan; việc sử dụng phần mềm có bản quyền;

- Hoạt động trên môi trường mạng: nội dung đăng tải trên website, fanpage, kênh video, ứng dụng; hoạt động livestream, phát sóng trực tuyến; việc sao chép, chia sẻ, truyền đạt tác phẩm tới công chúng; hành vi sử dụng nội dung không rõ nguồn gốc hoặc chưa được cấp phép.

- Xử lý vi phạm (nếu có): lập biên bản kiểm tra; yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính; chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

- Phạm vi kiểm tra như sau:

+ Việc sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng;

+ Việc thực hiện nghĩa vụ xin phép, trả tiền bản quyền;

+ Việc sử dụng phần mềm máy tính có bản quyền;

+ Hoạt động đăng tải, sao chép, phát tán nội dung trên website, nền tảng số, mạng xã hội;

+ Công tác lưu trữ hồ sơ, hợp đồng, chứng từ liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan.

