Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 01 đến ngày 30/6/2026

Từ ngày 01/6/2026 đến ngày 30/6/2026 sẽ diễn ra Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.

Trước đó, ngày 25/5/2026, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 573/TTg-KGVX năm 2026 về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026. Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm (sau đây gọi tắt là Ủy ban Quốc gia), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 01/6/2026 đến ngày 30/6/2026 theo chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.

Tháng hành động phòng, chống ma túy nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống ma túy; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và cộng đồng xã hội trong xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương trong triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy theo phương châm “phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài; đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa là trọng yếu, thường xuyên”; thực hiện hiệu quả yêu cầu “3 giảm, 3 tăng": giảm nguồn cung, giảm nguồn cầu, giảm tác hại của ma túy; tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng nguồn lực đầu tư, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Qua đó tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động và hiệu quả thực tiễn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đồng bộ, tiết kiệm, hướng mạnh về cơ sở; phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng tinh thần “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy” trong toàn xã hội.

