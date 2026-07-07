Đoàn phường Hạc Thành phản biện nội dung số hóa di tích lịch sử - văn hóa

Chiều 7/7, Ban Thường vụ Đoàn phường Hạc Thành tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với nội dung số hóa di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn phường.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện MobiFone Thanh Hóa đã giới thiệu tổng quan về nội dung số hóa đối với 3 di tích là Thái miếu nhà Hậu Lê, Hồ Máy Đèn và Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc số hóa dữ liệu các di tích không chỉ giúp lưu giữ lâu dài các tư liệu lịch sử quý giá, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương, phục vụ công tác giáo dục truyền thống, nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch văn hóa trong thời đại số.

Đại diện MobiFone Thanh Hóa giới thiệu tổng quan về nội dung số hóa đối với các di tích.

Với ý nghĩa đó, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc chuẩn hóa dữ liệu lịch sử, kiểm chứng nguồn tư liệu, bổ sung các sự kiện, nhân vật, địa danh lịch sử.

Các ý kiến đều nhấn mạnh ý nghĩa và sự cần thiết của của việc số hóa các di tích lịch sử - văn hóa trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay; đồng thời đề xuất thêm một số giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan, khoa học và khả năng khai thác hiệu quả trong thực tiễn.

Bí thư Đoàn phường Hạc Thành phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến phản biện tại hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn phường Hạc Thành sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các đơn vị liên quan tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nội dung số hóa để đưa vào thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Tố Phương