Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Đoàn phường Hạc Thành phản biện nội dung số hóa di tích lịch sử - văn hóa

Tố Phương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 7/7, Ban Thường vụ Đoàn phường Hạc Thành tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với nội dung số hóa di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn phường.

Đoàn phường Hạc Thành phản biện nội dung số hóa di tích lịch sử - văn hóa

Chiều 7/7, Ban Thường vụ Đoàn phường Hạc Thành tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với nội dung số hóa di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn phường.

Đoàn phường Hạc Thành phản biện nội dung số hóa di tích lịch sử - văn hóa

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện MobiFone Thanh Hóa đã giới thiệu tổng quan về nội dung số hóa đối với 3 di tích là Thái miếu nhà Hậu Lê, Hồ Máy Đèn và Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc số hóa dữ liệu các di tích không chỉ giúp lưu giữ lâu dài các tư liệu lịch sử quý giá, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương, phục vụ công tác giáo dục truyền thống, nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch văn hóa trong thời đại số.

Đoàn phường Hạc Thành phản biện nội dung số hóa di tích lịch sử - văn hóa

Đại diện MobiFone Thanh Hóa giới thiệu tổng quan về nội dung số hóa đối với các di tích.

Với ý nghĩa đó, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc chuẩn hóa dữ liệu lịch sử, kiểm chứng nguồn tư liệu, bổ sung các sự kiện, nhân vật, địa danh lịch sử.

Các ý kiến đều nhấn mạnh ý nghĩa và sự cần thiết của của việc số hóa các di tích lịch sử - văn hóa trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay; đồng thời đề xuất thêm một số giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan, khoa học và khả năng khai thác hiệu quả trong thực tiễn.

Đoàn phường Hạc Thành phản biện nội dung số hóa di tích lịch sử - văn hóa

Bí thư Đoàn phường Hạc Thành phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến phản biện tại hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn phường Hạc Thành sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các đơn vị liên quan tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nội dung số hóa để đưa vào thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Tố Phương

Từ khóa:

#phường Hạc Thành #Chủ tịch Hồ Chí Minh #Phản biện xã hội #Thái miếu nhà Hậu Lê #văn hóa #Di tích lịch sử #Nghiên cứu khoa học #Phát triển du lịch #Quảng bá hình ảnh #Số hóa dữ liệu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng môi trường văn hóa trong không gian mới

Xây dựng môi trường văn hóa trong không gian mới

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Sau sáp nhập thôn, không gian phát triển mới tại xã Hoằng Phú đang mở ra những cơ hội để củng cố đời sống văn hóa ở cơ sở, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và phát huy các giá trị truyền thống. Trên nền tảng đó, các khu dân cư từng bước hình thành...
Hành trình về nguồn của tuổi trẻ xứ Thanh

Hành trình về nguồn của tuổi trẻ xứ Thanh

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Hành trình về các địa danh lịch sử đang trở thành điểm nhấn trong công tác giáo dục truyền thống của tuổi trẻ Thanh Hóa, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Thông qua các hoạt động “về nguồn” gắn với trải...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh