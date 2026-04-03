Đoàn đại biểu phường Hàm Rồng dâng hương tưởng niệm các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 61 năm Hàm Rồng chiến thắng (3,4/4/1965 - 3,4/4/2026) và hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 3/4, Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Hàm Rồng đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Đồi C4, Tượng đài Thanh niên xung phong chiến thắng, Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã, Tượng đài Chiến thắng Nam ngạn và Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Đoàn đại biểu phường Hàm Rồng dâng hương tại Đài tưởng niệm TNXP Chiến thắng.

61 năm về trước, với bản lĩnh, trí tuệ, lòng cam đảm và tinh thần quyết thắng, ngày 3 và 4/4/1965, quân và dân thị xã Thanh Hóa lúc bấy giờ và các lực lượng tham gia chiến đấu đã anh dũng bảo vệ vững chắc cầu Hàm Rồng, làm thất bại âm mưu cắt đứt huyết mạch giao thông quan trọng, ngăn chặn sự chi viện của hậu phương miền Bắc cho chiến trường lớn miền Nam của đế quốc Mỹ.

Chiến công của quân và dân Hàm Rồng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen. Chiến thắng Hàm Rồng không chỉ là niềm tự hào của Nhân dân Thanh Hóa nói chung, phường Hàm Rồng nói riêng mà còn là thắng lợi của đường lối chiến tranh Nhân dân, của ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng trí tuệ Việt Nam, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp thêm niềm tin, ý chí để quân, dân cả nước tiếp tục tiến lên đánh thắng đế quốc Mỹ và tay sai, giành lại độc lập tự do, thống nhất đất nước.

Đến dâng hương tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Đồi C4, Tượng đài Thanh niên xung phong chiến thắng, Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã, Tượng đài Chiến thắng Nam Ngạn và Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, đoàn đại biểu phường Hàm Rồng bày tỏ lòng biết ơn trước những cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong giờ phút thiêng liêng và xúc động, đoàn đại biểu nguyện phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của 61 năm Hàm Rồng chiến thắng, kế tiếp ước nguyện của các thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đoàn kết chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vận hội, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thanh Xuân (CTV)