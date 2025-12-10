Đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

Sáng 10/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030 do đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn, đã tổ chức dâng hương, báo công tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ; Đền thờ Bà Triệu.

Tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã kính cẩn dâng vòng hoa tươi thắm, nén hương thơm, bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của đất nước và quê hương Thanh Hóa.

Thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Bùi Thị Mai Hoan, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã báo công trước Anh linh của Người. Thấm nhuần tư tưởng và đạo đức cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh đã Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao năng lực, tác phong công tác Hội trong đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nhiệm vụ.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh, đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam và tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến - Phát triển”, tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh là mái nhà chung của phụ nữ các dân tộc trong tỉnh, là nơi tập hợp sức mạnh, trao trọn niềm tin, phấn đấu một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đoàn dâng hương tại Đền Thờ Bà Triệu và Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Tiếp đó, Đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ; Đền thờ Bà Triệu, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những lý tưởng cách mạng trong sáng, khí phách hiên ngang và bản lĩnh kiên cường đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ, một lòng phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Bà Triệu

Những phẩm chất và đóng góp của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng liệt sĩ, Bà Triệu mãi trường tồn với dân tộc; tỏa sáng, cổ vũ và tiếp thêm nguồn sức mạnh to lớn cho phụ nữ Thanh Hóa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Lê Hà