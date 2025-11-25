Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tham gia nhiều nội dung trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật

Trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật, chiều 25/11, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, tiếp tục tham dự phiên chuyên đề và các cuộc gặp gỡ.

Toàn cảnh phiên chuyên đề: “Cộng hưởng sức mạnh địa phương, xây dựng vòng quay thịnh vượng: Thương mại đầu tư - Nông nghiệp chất lượng cao - Nguồn nhân lực”.

Phát biểu tại phiên chuyên đề “Cộng hưởng sức mạnh địa phương, xây dựng vòng quay thịnh vượng: Thương mại đầu tư - Nông nghiệp chất lượng cao - Nguồn nhân lực”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã giới thiệu vị thế, tiềm năng phát triển của Thanh Hóa - một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, hội tụ lợi thế địa hình đa dạng và hệ sinh thái kinh tế toàn diện từ miền núi, đồng bằng đến ven biển.

Với hệ thống giao thông đồng bộ gồm đường bộ, đường sắt, cảng hàng không và cảng nước sâu Nghi Sơn, Thanh Hóa được xem là địa bàn chiến lược của Bắc Trung bộ và là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là Nhật Bản.

Các đại biểu tham dự phiên chuyên đề.

Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 180 dự án FDI với tổng vốn trên 15,6 tỷ USD, trong đó số vốn do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư trực tiếp và liên doanh chiếm tới 82,5%.

Nhiều dự án quy mô lớn của Nhật Bản đã trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ của Thanh Hóa như: Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Xi măng Nghi Sơn, Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2... Và gần đây là hai dự án mới: Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa và Trung tâm Thương mại Aeon Mall.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường thảo luận lại phiên chuyên đề.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường, Thanh Hóa đạt được kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư Nhật Bản nhờ 3 yếu tố: vị trí chiến lược và quỹ đất công nghiệp dồi dào; môi trường đầu tư thông thoáng với PCI, PAR INDEX, PAPI ở nhóm khá; tinh thần đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp, giải quyết nhanh gọn vướng mắc, minh bạch thủ tục, tạo dựng niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư.

Tuy vậy, Thanh Hóa vẫn đối mặt với thách thức về hạ tầng phụ trợ và thiếu hụt nhân lực kỹ thuật cao - những yếu tố cần thiết để tiếp nhận nhiều hơn các dự án công nghiệp hỗ trợ, lĩnh vực thế mạnh của doanh nghiệp Nhật Bản.

Từ thực tiễn đó, tỉnh Thanh Hóa rút ra 3 bài học quan trọng và sẽ tiếp tục theo đuổi, đó là: Tiếp tục đổi mới tư duy thu hút FDI theo hướng chọn lọc; ưu tiên hoàn thiện hạ tầng then chốt và nguồn nhân lực; thường xuyên đối thoại, lắng nghe và thực thi chính sách minh bạch, nhất quán với nhà đầu tư.

Về định hướng phát triển trong bối cảnh thực hiện Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và là tỉnh phát triển kiểu mẫu vào năm 2045.

Để đạt mục tiêu này, Thanh Hóa tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng; đổi mới xúc tiến đầu tư và thu hút FDI có chọn lọc; ưu tiên công nghiệp chế biến - chế tạo, năng lượng tái tạo; tăng cường liên kết vùng và mở rộng hợp tác quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường thông tin tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về kết quả phát triển kinh tế xã hội và định hướng đề xuất hợp tác.

Ngay sau phiên chuyên đề, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam do ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam làm trưởng đoàn và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) do ông Osaka Haruhiko làm trưởng đoàn.

Tại các cuộc gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường thông tin khái quát kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, nhấn mạnh đà tăng trưởng GRDP bình quân 10,24%, quy mô kinh tế 13,57 tỷ USD vào năm 2025 - cao nhất Bắc Trung bộ.

Tỉnh Thanh Hóa mong muốn Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và JETRO tiếp tục quan tâm tới các hoạt động thu hút đầu tư của Thanh Hóa, đặc biệt là giới thiệu các nhà đầu tư thứ cấp vào Khu công nghiệp phía Tây Thanh Hóa do Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản đầu tư; đồng thời hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất xanh, sạch cho các doanh nghiệp tại Thanh Hóa.

Đặc biệt, tỉnh đề nghị Đại sứ quán và JETRO hỗ trợ quảng bá Hội nghị Xúc tiến đầu tư Thanh Hóa 2026, giới thiệu doanh nghiệp phù hợp, đồng hành trong hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân.

Ngoài hợp tác đầu tư, tỉnh Thanh Hóa đề xuất mở rộng hợp tác văn hóa - du lịch sau thành công của sự kiện “Kết nối văn hóa bằng truyện dân gian và âm nhạc” do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức tại Thanh Hóa vào tháng 5/2025.

Ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa.

Tỉnh Thanh Hóa cũng mong muốn phối hợp triển khai các chương trình giao lưu thanh thiếu niên, quảng bá sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường khách Nhật Bản - nhóm khách đứng thứ ba tại Thanh Hóa với hơn 137.000 lượt năm 2024.

Bên cạnh đó, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chuyển giao công nghệ nông nghiệp và hợp tác tín chỉ carbon cũng là những lĩnh vực hai bên thống nhất ưu tiên trong giai đoạn tới.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ và duy trì đối thoại cởi mở của Thanh Hóa.

Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trong công tác, nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư quy mô lớn mà Thanh Hóa dự kiến tổ chức vào năm 2026 cũng như các chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tặng quà Đại sứ quán Nhật Bản.

Hiện nay, Tập đoàn Sumitomo đang đầu tư khu công nghiệp hình mẫu, công nghệ cao tại Thanh Hóa, ông Ito Naoki đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án và hoạt động ổn định, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tặng sản phẩm OCOP của tỉnh Thanh Hóa cho ông Osaka Haruhiko, Trưởng đại diện JETRO.

Tại cuộc gặp gỡ với Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh vai trò của JETRO trong hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu thị trường, là cầu nối quan trọng cho các địa phương Việt Nam trong thu hút đầu tư chất lượng cao.

Tỉnh đề nghị JETRO phối hợp sâu rộng hơn trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, đặc biệt tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026 và các hội thảo chuyên đề giới thiệu cơ hội đầu tư tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Cùng với đó, một trong những trọng tâm Thanh Hóa gửi tới JETRO là đề xuất hợp tác đào tạo nguồn nhân lực. Tỉnh mong muốn JETRO hỗ trợ kết nối giữa các trường nghề, cao đẳng, đại học hai bên để xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn Nhật Bản; phát triển lực lượng lao động kỹ thuật cao trong các ngành công nghiệp phụ trợ, điện - điện tử, cơ khí, điều dưỡng, nông nghiệp và công nghiệp công nghệ cao.

Minh Hằng