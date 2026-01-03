Đáp ứng kịp thời vốn tín dụng cho hộ nghèo và đối tượng chính sách

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Triệu Sơn (NHCSXH Triệu Sơn) đã trở thành “điểm tựa” quan trọng giúp nhiều gia đình khó khăn tại nhiều địa phương vươn lên, cải thiện sinh kế, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và XDNTM.

Người dân đến tìm hiểu thủ tục vay vốn chính sách tại điểm giao dịch số 4 xã Thọ Phú.

Với những thay đổi trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, NHCSXH Triệu Sơn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp cụ thể, bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách luôn hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn. Qua đó đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn quản lý. Ngân hàng đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác hướng dẫn các tổ tiết kiệm và vay vốn họp xét, lập hồ sơ đúng quy định và tổ chức giải ngân tại các phiên giao dịch ở xã; thường xuyên củng cố hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn từ khâu họp bình xét cho vay, kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đôn đốc thu lãi, tham gia gửi tiền; chủ động xử lý nợ đến hạn, đôn đốc thu hồi các khoản nợ quá hạn; hướng dẫn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

Tháng 4/2025, gia đình ông Nguyễn Văn Hòe ở thôn Đông Thành, xã Thọ Phú đã đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng. Quá trình triển khai, ông được NHCSXH Triệu Sơn cho vay 100 triệu đồng theo chương trình giải quyết việc làm. Nhờ chăm chỉ làm ăn, lại áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi, đến nay gia đình ông đã có 3 trại gà với quy mô hơn 3.000 con. Hiện bình quân mỗi ngày gia đình ông thu bán hơn 2.000 trứng gà.

Cũng tại xã Thọ Phú, bà Trần Thị Ánh đang vay 200 triệu đồng từ ba chương trình tín dụng chính sách, gồm: 80 triệu đồng vốn giải quyết việc làm, 100 triệu đồng vốn hộ mới thoát nghèo và 20 triệu đồng vốn nước sạch - vệ sinh môi trường.

“Ngân hàng hỗ trợ vay vốn nhanh, cán bộ ngân hàng và các tổ trưởng vay vốn tận tình chu đáo khi triển khai cho vay và sử dụng đồng vốn. Nhờ đó, gia đình tôi hoàn thành sớm công trình, chất lượng cuộc sống được nâng lên”, bà Ánh cho biết.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, số xã mà đơn vị phụ trách giảm từ 32 xuống còn 8 nhưng NHCSXH Triệu Sơn vẫn giữ nguyên các điểm giao dịch cố định như trước đây, không gây xáo trộn, tạo thuận lợi cho khách hàng không phải đi xa khi làm thủ tục vay vốn. Ông Trần Duy Uy ở thôn Kết Đông Thành, xã Thọ Phú cho biết: "Ngân hàng chuyển địa điểm giao dịch hàng tháng về nhà văn hóa thôn tạo thuận lợi cho người dân đi làm thủ tục vay vốn, gửi tiết kiệm. Cán bộ tín dụng luôn nhiệt tình, trách nhiệm, giải quyết hồ sơ, giải ngân vốn vay nhanh, nên rất hài lòng".

Việc ngân hàng giữ nguyên các điểm giao dịch cố định hàng tháng không chỉ giúp khách hàng, mà cả cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn không phải đi lại nhiều. Ngoài ra, cán bộ tín dụng còn lập nhóm zalo chung cập nhật các thông tin liên quan đến văn bản chỉ đạo tín dụng chính sách mới, điều chỉnh lãi suất, thời gian giải ngân vốn, thu lãi... kịp thời, chính xác, thuận lợi cho cán bộ các tổ chức hội, đoàn thể nắm bắt, triển khai tới tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, hội viên.

Không chỉ dừng ở việc cho vay, NHCSXH Triệu Sơn còn đồng hành cùng người dân trong quá trình sử dụng vốn, thường xuyên kiểm tra, giám sát để đồng vốn thực sự phát huy hiệu quả. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, XDNTM và bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Giám đốc phụ trách NHCSXH Triệu Sơn Đặng Xuân Hùng, cho biết: "Đơn vị đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp triển khai các chương trình cho vay đúng mục tiêu, đúng đối tượng. Đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng của đơn vị đạt hơn 876 tỷ đồng, dư nợ đạt hơn 847 tỷ đồng với hơn 12.700 khách hàng đang vay vốn. Nguồn vốn tín dụng đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách có điều kiện phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. NHCSXH Triệu Sơn tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi, mở rộng tiếp cận vốn cho các đối tượng thụ hưởng, nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả sử dụng vốn. Đơn vị xác định nhiệm vụ không chỉ cho vay mà còn đồng hành, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ người dân sử dụng vốn đúng mục đích, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững".

Bài và ảnh: Khánh Phương