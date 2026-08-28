Đô vật xứ Thanh giành Huy chương vàng tại Giải vật bãi biển trẻ thế giới

Vận động viên Lò Thị Hồng của Thanh Hóa đã xuất sắc giành Huy chương vàng (HCV) hạng cân 45kg nữ tại Giải Vô địch vật bãi biển trẻ thế giới 2026.

Vận động viên Lò Thị Hồng và huấn luyện viên tại Giải vật bãi biển trẻ thế giới 2026. Ảnh: Nguyễn Thế

Giải Vô địch vật bãi biển trẻ thế giới 2026 diễn ra tại Azerbaijan khép lại vào đêm 27/8 theo giờ Việt Nam. Đội tuyển vật trẻ Việt Nam tham dự giải với 3 vận động viên, trong đó Lò Thị Hồng là đại diện duy nhất đến từ Thanh Hóa.

Ở hạng cân 45kg nữ, Lò Thị Hồng thi đấu ấn tượng ngay từ vòng bảng khi giành 3 chiến thắng trước Diatta Ndeye Khady Anna (Senegal), Karen A.rios Silva (Mexico) và Gulnar Aghadadashova (Azerbaijan), qua đó giành quyền vào bán kết.

Tại bán kết, nữ đô vật xứ Thanh đối đầu Mira Higashi (Nhật Bản) và giành chiến thắng 2-0. Trong trận chung kết, Lò Thị Hồng tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi vượt qua Meriem S. Grib (Algeria) với tỷ số 3-0, qua đó giành HCV.

Cùng tham gia giải này, tuyển thủ Phạm Văn Dương (60kg nam), Lý Quý Bảo Hà (90kg nam) không giành được huy chương.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Lò Thị Hồng giành HCV tại Giải Vô địch vật bãi biển trẻ thế giới; đồng thời là tấm HCV duy nhất của đội tuyển vật trẻ Việt Nam tại giải năm nay.

Trước đó, vào tháng 6/2026 Lò Thị Hồng cũng giành HCV hạng cân 45kg nữ tại Giải Vô địch vật bãi biển trẻ châu Á 2026 (nhóm tuổi U17), tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Hoàng Sơn